Mulher morre em Mogi após assalto; suspeito é preso pela Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, no início da noite deste domingo (31/03), na avenida João XXIII, em Cezar de Souza, um homem suspeito de latrocínio. O latrocínio aconteceu durante a tarde, na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, na altura da Vila Pomar.

Outros dois homens, que teriam participado do crime, conseguiram fugir e são procurados.

Os suspeitos roubaram o carro de uma mulher e, durante o crime, atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um dos homens entrou no carro e fugiu em alta velocidade. Na avenida João XXIII, o veículo foi avistado por uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil. A equipe passou a fazer a perseguição e, no encontro das avenidas João XXIII e Nilo Marcatto, o suspeito perdeu o controle e colidiu com outro veículo.

Os guardas municipais fizeram a prisão do suspeito e preservaram o local para a perícia. A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar e foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil, responsável pela investigação.