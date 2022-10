Movida abre vagas de estágio em Mogi das Cruzes e São Paulo

A Movida, empresa de aluguel de carros que conta com a frota mais nova e moderna do Brasil, abriu 20 vagas de estágio para diversas áreas em Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo, por meio do programa Novos Caminhos para Mover-se. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 17 de novembro pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/movida/

As vagas são voltadas para estudantes do ensino superior que residam na capital, para atuarem no Itaim Bibi, ou em Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim Paulista e cidades da região do Alto Tietê, para estagiarem em Mogi das Cruzes.

Os interessados em se inscrever devem estar cursando o ensino superior, com conclusão da graduação prevista para a partir do segundo semestre de 2024. Além disso, os candidatos não precisarão comprovar experiência profissional ou conhecimento em inglês.

O programa de estágio terá duração de 12 meses, com diversas oportunidades de desenvolvimento profissional e de carreira, incluindo possibilidade de efetivação.

Processo seletivo

Após se inscreverem no site, os candidatos participarão de testes online e entrevistas. Depois, haverá dois paneis de negócios, sendo que o segundo contará com a participação do CEO da companhia. A etapa de admissão marcará a conclusão do processo.

Benefícios

O programa oferecerá como benefícios: bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e refeição no local de trabalho ou vale-refeição.

Serviço

Programa de estágio “Novos Caminhos para Mover-se”.

Vagas em Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo (SP).

Inscrições abertas até 17/11.

Inscrições e outras informações no site:

https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/movida/