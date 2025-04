Mover Academia se preocupa com o corpo e mente dos alunos

Entender o aluno e planejar o treino são objetivos da academia

No mês de abril, a Mover Academia Inteligente, fundada por José Ferrari, comemora dois anos de cuidado e dedicação aos alunos. A academia foi criada com o propósito de oferecer um serviço diferenciado, focado não apenas em treinos físicos, mas em uma abordagem completa que une corpo e mente.

O objetivo principal da Mover é entender e planejar ações de treino personalizadas para que cada aluno alcance os resultados desejados. As aulas são agendadas com horários marcados, o que garante organização e compromisso, mas sem deixar de lado a flexibilidade. A academia compreende que imprevistos fazem parte da rotina e, por isso, oferece reposições com facilidade, respeitando o cotidiano de cada um.

O que os alunos encontram na Mover vai além de equipamentos e séries de exercícios. São oferecidos valores de um treinamento completo, capaz de suprir tanto necessidades físicas quanto mentais. O diferencial está na personalização do atendimento desde o primeiro contato. A academia trabalha a partir do propósito de cada aluno, promovendo uma reorganização de tudo aquilo que foi vivido até aqui para que cada pessoa possa se reencontrar.

As aulas são organizadas em pequenos grupos, com no máximo oito alunos por hora, garantindo que o atendimento seja de fato individualizado. Cada turma conta com seu próprio professor, que estuda os objetivos dos alunos e conduz os treinos de forma incisiva e estratégica. Essa estrutura possibilita um acompanhamento próximo, respeitoso e eficaz, voltado à saúde física e mental de cada indivíduo.

De acordo com José, “a ideia de montar uma academia com esse perfil surgiu da percepção de que o mercado fitness, especialmente o das grandes franquias, tem priorizado o quantitativo em vez da qualidade”. Com isso, com o que ele já vivenciou no ambiente das academias convencionais, sentiu na prática os prejuízos de um modelo que obriga o aluno a esperar por um profissional ou equipamento, o que compromete não só o treino, mas toda a estrutura física, fisiológica e cognitiva.

Mais do que uma proposta estética, a Mover trabalha para compreender as dores, inseguranças, preocupações com o corpo ou com a mente. “Acredita-se que corpo e mente são indissociáveis e que, quando em harmonia, tudo começa a fluir melhor: em casa, no trabalho, na autoestima e nas relações”, comenta José.

Neste mês especial, a Mover também lança sua campanha de Dia das Mães, com descontos exclusivos. O convite é para que os alunos tragam suas mães e compartilhem com elas momentos de saúde e bem-estar, resgatando laços e aproveitando o tempo com quem sempre ofereceu amor incondicional.

DESTAQUE

Endereço: Avenida São Paulo, 274, Socorro, Mogi das Cruzes- SP

Telefone: 11 91281-8379

Instagram: @moveracademia





Foto 1 – Mover está no mercado há dois anos

Foto 2 – Treinos personalizados são importantes para a academia