Mortes por câncer de ovário aumentarão em 50% até 2040

Comemorado no último dia 8 de maio, o Dia Mundial do Câncer de Ovário vem para conscientizar as mulheres sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. Extremamente silencioso, esse tipo de tumor apresenta, em cerca de 75% dos casos, sintomas quando a doença já está em estado mais avançado, o que dificulta as chances de cura para a paciente.

De acordo com o New Global Cancer Data, o número de mulheres diagnosticadas com câncer de ovário e mortes aumentará em 42% e 50%, respectivamente, até 2040, no mundo. Essa estimativa retrata a gravidade da condição, que pode dever-se à falta de conhecimento da doença e ao diagnóstico tardio, pois, apenas cerca de 20% das mulheres recebem um diagnóstico precoce desse câncer (enquanto está no estágio I ou II) antes de sua eventual progressão.

Devido a essa estatística mundial, o oncologista clínico do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, Rafael Zapata, reforça a importância das mulheres prestarem bastante atenção no seu corpo, para que qualquer mudança seja percebida, e também manter visitas regulares ao médico. “Uma perda repentina de peso ou ganho, dores intensas nas relações sexuais, perdas de sangue e aquela sensação de inchaço constante precisam ser investigadas sempre porque indicam de que o corpo não está bem”, alerta o especialista.

Principais sinais e sintomas

Os primeiros sintomas do câncer de ovário começam a surgir à medida que o tumor vai crescendo, e os sinais de alerta são pressão, dor ou inchaço no abdômen, pelve, costas ou pernas, náusea, indigestão, gases, prisão de ventre ou diarreia e cansaço constante. “Claro que vez ou outra é comum sentirmos alguns desses sintomas, já que eles são bem genéricos e podem ser desencadeados por vários fatores, como a má alimentação. Mas devemos ficar atentos precisamente aos sintomas persistentes. Esses, sim, precisam ser investigados”, alerta Zapata.

O tratamento contra o câncer de ovário é feito com cirurgia e quimioterapia. A extensão da cirurgia e a quantidade de sessões de quimioterapia vão depender do estágio da doença e da agressividade do tumor. “Por isso, quanto antes iniciarmos o tratamento, melhor será a qualidade de vida do paciente durante os procedimentos e as chances de cura da doença”, conclui.