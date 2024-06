Morre o campeão olímpico de vôlei, Pampa, aos 59 anos

Nesta sexta-feira (7), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu uma nota informando o falecimento do campeão olímpico de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, de 59 anos, mais conhecido como Pampa.

O ex-atleta, desde abril, estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, quando foi transferido de um hospital de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, por conta de um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, que é o conjunto de órgãos e tecidos espalhados pelo corpo.



Pampa foi medalhista de ouro com a Seleção Brasileira masculina pelas Olimpíadas de Barcelona, em 1992; conquistou a Liga Mundial, em 1993; e foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991, em Havana, com a Seleção Brasileira.

Natural de Recife, o ex-atleta também foi Secretário de Esportes de Campos de Goytacazes, em 2013.

Sobre o velório e o enterro, ainda não existem informações.

Pampa faleceu em São Paulo, devido a um câncer