Molho Picante | Edição 1418

Escorpiões

O Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes realizou, na quarta-feira (19), ação especial de monitoramento. Durante a vistoria, 20 escorpiões foram capturados nas regiões do Boa Vista, Centro e Brás Cubas. O trabalho incluiu varredura manual e instalação de armadilhas. A ação integra o programa anual de prevenção de acidentes, intensificado neste período mais quente e as armadilhas serão recolhidas em uma semana para nova análise.

Em caso de necessidade, a população deve ligar para (11) 4798-6785 ou 4798-6917.

Sesc Mogi recebe “Honra ao Mérito”

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 55/2025, que concede o título de “Honra ao Mérito” ao Sesc Mogi das Cruzes. A homenagem reconhece os serviços prestados nas áreas social, cultural, educacional e esportiva à unidade foi inaugurada em novembro de 2021, no bairro do Socorro. O espaço conta com estrutura multiuso, piscina, quadras, campo e áreas culturais. Desde a abertura, mais de 857 mil pessoas foram impactadas pelas atividades oferecidas.

Itaquá

Itaquaquecetuba é a segunda cidade do Estado de São Paulo com menor taxa de mortalidade no trânsito entre municípios com mais de 300 mil habitantes. O dado é do Sistema Infosiga, do Detran-SP. O índice é de 4,84 mortes a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Diadema. Segundo o levantamento, houve queda no número de óbitos em relação ao ano anterior. A redução é atribuída a ações de prevenção e melhoria da infraestrutura viária.

Suzano reforça frota da GCM

A Prefeitura de Suzano apresentou 12 novas viaturas para reforçar a frota da Guarda Civil Municipal (GCM). Com a entrega, a corporação passa a contar com 47 veículos em operação. Três unidades serão destinadas à Romu, uma à Patrulha Maria da Penha e oito à Força Patrulha. Os veículos foram obtidos por meio de contrato de locação.





UMC se destaca entre as melhores do país

A UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) está entre as 17 melhores universidades privadas do Estado de São Paulo e ocupa a 51ª posição no Brasil. Os dados são do Ranking Universitário da Folha 2025. A instituição também ficou em 5º lugar nacional em internacionalização da pesquisa. Cursos como Biomedicina, Psicologia e Nutrição tiveram destaque estadual.

A universidade também avançou no “Guia da Faculdade”, do Estadão.

Todo esse resultado reforça a qualidade do ensino e da pesquisa da instituição.