Molho Picante | Edição 1412

Parlamento Estudantil 2025

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes diplomou, na segunda-feira (13), os 46 vereadores do Parlamento Estudantil 2025, sendo 23 do Ensino Fundamental II e 23 do Ensino Médio. A sessão foi conduzida pela vereadora Malu Fernandes, com a participação de outros parlamentares da Comissão de Educação. Nesta semana, os jovens acompanham as sessões ordinárias da Casa e participam de atividades práticas, incluindo eleição da mesa diretiva e simulações de votações. O projeto incentiva o protagonismo juvenil e aproxima os estudantes do processo legislativo.

Tatuagem solidária

A Prefeitura de Suzano firmou parceria com o Fundo Social de Solidariedade e o tatuador Rodrigo Borges para oferecer, gratuitamente, tatuagens de reconstrução de aréola e camuflagem de cicatrizes a mulheres que passaram por mastectomia. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa e tem como objetivo promover autoestima e bem-estar. O atendimento é realizado mediante inscrição no Fundo Social, com encaminhamento ao estúdio parceiro. O projeto prevê o atendimento de duas pacientes por semana.

Interdição

A Vigilância Sanitária de Mogi das Cruzes interditou uma fábrica de gelo saborizado no bairro do Oropó após constatar irregularidades na produção. Foram descartados 429 quilos de gelo e 72 quilos de polpas congeladas, ambos sem registro sanitário e sem informações obrigatórias nos rótulos. A fabricação desse tipo de produto não é permitida pela legislação vigente. A operação integrou ações de fiscalização intensificadas nas últimas semanas, voltadas à segurança alimentar e ao combate ao comércio irregular.

Uso consciente da água

Com o nível das represas do Sistema Alto Tietê em 23,1% — o menor dos últimos dez anos —, o Semae reforça o alerta para o uso racional da água em Mogi das Cruzes. Embora o abastecimento no município siga estável, a autarquia recomenda medidas simples de economia, como reduzir o tempo de banho, fechar torneiras e reaproveitar água sempre que possível. A instalação de reservatórios domésticos também é orientada para evitar transtornos em casos de manutenção ou baixa pressão.

Poá realiza caminhada do Outubro Rosa

Poá promove no sábado (18) a tradicional caminhada do Outubro Rosa, com concentração às 9 horas em frente à Câmara Municipal. A ação integra a campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e contará com distribuição de camisetas. Neste mês, a cidade também inaugurou o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente, que oferece atendimentos e exames especializados. A programação inclui ainda sessões gratuitas de auriculoterapia, abertas à população.