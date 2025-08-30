Molho Picante | Edição 1405

Molho Picante

Câmara de Suzano

Quatorze vereadores de Suzano participaram, na terça-feira (26), de reunião com a Sabesp, na Câmara Municipal. O encontro foi convocado pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e teve como pauta a apresentação de informações sobre obras em andamento no município. Os parlamentares também questionaram a empresa sobre serviços em bairros como Recreio Sertãozinho, Raffo, Jardim Nova América e comunidades da zona rural.

Suzano procurando sempre o melhor para a sua população.

Pré-estreia

O longa-metragem “A Gata e as Garotas de Aço”, da Friends Group, terá exibição gratuita no sábado (30), às 18h, no Galpão Arthur Netto, em Mogi das Cruzes. Após a sessão, haverá bate-papo com a equipe de produção. A obra, financiada pela Lei Paulo Gustavo, narra a trajetória de uma jovem em busca de alternativas para custear o tratamento do pai e que acaba se envolvendo em lutas clandestinas.

Programa de inovação

O programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Produtividade está com cerca de 200 vagas abertas para micro e pequenas empresas do Alto Tietê. A iniciativa oferece acompanhamento gratuito por quatro meses, com diagnóstico e soluções para aumentar o faturamento. O projeto já atendeu 200 empresas desde maio e contempla setores de serviços, comércio e indústria. As inscrições podem ser feitas online (https://forms.office.com/r/yfV8d7s0P0).

Homenagem

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou moção de aplausos ao atleta Gustavo Lucas dos Santos, o Popozinho, campeão brasileiro de boxe profissional na categoria peso pena. A conquista ocorreu em Rio Claro, no dia 16, durante o “Outboxing Fight Night 1”. O mogiano manteve o cinturão após vitória sobre Demeson dos Santos, em luta encerrada no sétimo round.

Mobilidade urbana

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano bateu recorde de instalação de placas em julho, com 421 unidades substituídas entre sinalização de trânsito e toponímicas. As melhorias alcançaram 538 pontos da cidade e incluíram revitalização de 11 pontos de ônibus, reforço na pintura de faixas de pedestre e rampas de acessibilidade. Ações de educação para o trânsito também foram realizadas em escolas municipais.