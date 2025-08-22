Molho Picante | Edição 1404

Damasio

O deputado estadual Marcos Damasio se reuniu com a prefeita Mara Bertaiolli e o vice Teo Cusatis para discutir prioridades na saúde municipal de Mogi das Cruzes. Participaram também a secretária Rebeca Barufi e outros servidores. No primeiro semestre, Damasio destinou R$ 1 milhão para investimentos na cidade. Entre os temas abordados estavam hemodiálise, Farmácia de Alto Custo e maternidade municipal. Ele levará as demandas ao secretário estadual Eleuses Paiva.

Clube Náutico Mogiano

A cidade vive uma grande polêmica envolvendo o Clube Náutico Mogiano e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Ambos os lados defendem seus interesses, gerando debate na comunidade. A reportagem ouviu representantes de cada parte para esclarecer os fatos. O tema será detalhado na página 3 desta edição. O caso atrai atenção pelo impacto na cidade e nas atividades do clube.

Vamos ver como tudo se resolverá. Torcemos para ser o melhor para os mogianos.

Exposição

Uma exposição em Mogi das Cruzes apresenta, de forma realista, como imagens de crianças são exploradas online. No “Quarto dos Likes”, apenas adultos podem conferir vídeos, fotos e postagens de exploração sexual infantil. O público é incentivado a refletir sobre o problema e orientado sobre canais de denúncia. A mostra acontece no dia 25 de agosto, no Colégio Adventista, com entrada aberta ao público.

Rua Baruel

O vereador Artur Takayama, de Suzano, visitou a rua Baruel para cobrar a retirada de fios abandonados em frente ao número 1.248. O parlamentar encaminhou solicitações à Prefeitura e à EDP, que não cumpriu o prazo previsto. Moradores e comerciantes reclamam do perigo aos transeuntes e veículos.

Alguma ação precisa ser feita, a situação representa risco à segurança pública.

Agenda Jovem Itaquá

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba lançou a Agenda Jovem Itaquá, na terça-feira (19), com programas para fortalecer políticas públicas voltadas à juventude. O evento reuniu cerca de 300 pessoas e marcou a posse do novo presidente do Conselho Municipal da Juventude, Wendell Augusto. Também foram apresentadas a Caravana ID Jovem e a COP Jovem Itaquá. O I Fórum da Juventude será um espaço de debate e ações coletivas.