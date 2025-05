Molho Picante | Edição 1391

Inclusão em Mogi

O vereador de Mogi das Cruzes, Johnny da Inclusão, realizou, na segunda-feira (19), das 10h às 11h30, o evento “Emprego, Inclusão e Protagonismo”. O encontro aconteceu no Auditório Tufi, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e teve como programação palestras sobre empregabilidade, lei de cotas, identidade e empoderamento pessoal. O evento foi gratuito e aberto ao público.

Operação regional reforça segurança e apreende drogas no Alto Tietê

A “Operação Fronteiras Seguras no Alto Tietê”, realizada pelo Condemat+ na sexta-feira (16), apreendeu 10,4 kg de drogas, prendeu quatro pessoas em flagrante e recuperou um caminhão roubado. A ação, considerada a maior articulação regional já feita, envolveu forças de segurança dos municípios consorciados com apoio das Polícias Civil e Militar. Foram abordadas 346 pessoas e 250 veículos. A operação foi coordenada pela Câmara Técnica de Segurança do consórcio.

Parabéns aos responsáveis pela ação!

Kendô

Atletas de Suzano conquistaram 40 medalhas no 50º Torneio de Kendô “Yoshisuke Oura”, realizado no sábado (17), na Arena Suzano. A competição reuniu 160 atletas de todo o país e celebrou os 80 anos da modalidade na cidade. Estiveram presentes o prefeito Pedro Ishi, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário Nardinho. Os suzanenses garantiram 31 medalhas individuais e nove por equipes. O evento teve apoio da Prefeitura.

Nossos parabéns aos atletas e à Prefeitura que incentiva o esporte.

Oficinas gratuitas

A Associação Cursinho Popular Maio de 68 abriu na segunda-feira (19) as inscrições para sete oficinas gratuitas e presenciais sobre Educação e Direitos Humanos em Mogi das Cruzes, como: Educação em Direitos Humanos, Agroecologia Popular, Educação Antirracista, Enfrentamento ao Capacitismo, Mulheres Plurais, Direitos LGBTQIAP+ e Moradia e Direitos Humanos. São 350 vagas para professores, estudantes, mulheres negras, periféricas e interessados, com aulas na sede do cursinho (rua Dr. Paulo Frontin, 365, Centro). As inscrições vão até 20 de junho pelo site (cursinhopopularmaio68.com.br).

Patteo

No (24), o Patteo Urupema Shopping recebe o “Encontrinho de Bobbie Goods”, com oficina de pintura gratuita em três sessões (10h, 14h e 17h). A atividade será conduzida pelo ilustrador Lucas Medeiros, e é aberta para crianças a partir de nove anos, jovens e adultos. As inscrições abrem na véspera (23), via Instagram ou site do shopping. O evento será no Piso 4, com música e comidinhas. Interessando devem ir ao centro de comércio e lazer, na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro.