Molho Picante | Edição 1390

Itaquá Mais Emprego

O programa “Itaquá Mais Emprego” terá mais uma seleção para o preenchimento de vagas para o mês de maio. Na sexta-feira (16), às 10h, a vaga é para inspetor de qualidade com experiência e ensino médio.

interessados devem ir à rua Dom Thomaz Frey, 89, Centro de Itaquaquecetuba, com RG, CPF, currículo impresso e caneta.

Fundo Social

Suzano recebeu na terça-feira (13) a secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia Bolina, no Fundo Social de Solidariedade. A visita foi conduzida pela presidente do órgão, Déborah Raffoul Ishi, que apresentou ações voltadas à proteção e valorização das mulheres, com foco no combate à violência doméstica. O encontro fortaleceu a troca de experiências entre os municípios do Alto Tietê.

Saúde

A Secretaria de Saúde de Bertioga e o Conselho Municipal de Saúde realizam, na quarta-feira (21), a pré-conferência da 9ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro será às 10h, na Câmara Municipal, no Rio da Praia. Com o tema “Planejando o SUS nos territórios”, o evento debate propostas para melhorar os serviços de saúde no município. A conferência reunirá representantes da sociedade civil e terá três eixos principais: “Saúde como Direito”, “Consolidação do SUS” e “Financiamento do SUS”.

Condemat+

O Condemat+ teve dez propostas aprovadas na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em Brasília, entre 6 e 9 de maio. As medidas reforçam políticas públicas de preservação, desenvolvimento sustentável e criação de fundos ambientais. A região do Alto Tietê foi representada por três delegados: Solange Wuo Franco e Alison Brum, de Suzano; e Willker Figueirêdo, de Guarulhos. Ao todo, o evento reuniu 65 mil pessoas em 2,5 mil cidades e aprovou 104 propostas. O resultado integrará a Política Nacional sobre a Mudança do Clima e será levado à COP 2025.

Convênio

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou na terça-feira (13) o Projeto de Lei nº 95/2025, que autoriza convênio com a SP Águas para investir R$ 260 milhões em obras de esgotamento sanitário. O objetivo é reduzir a poluição urbana, especialmente no Rio Tietê. Do total, R$ 209 milhões virão de operação de crédito com o BID e R$ 51 milhões do Tesouro Estadual. Segundo a prefeita Mara Bertaiolli, o investimento levará à universalização do esgoto, ou seja, 100% dos dejetos produzidos em áreas urbanas do município serão coletados e tratados