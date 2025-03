Molho Picante | Edição 1380

Theatro Vasques

Vimos há alguns dias atrás que o Theatro Vasques foi alvo de vandalismo, onde delinquentes furtaram o sistema de refrigeração. Com isso, as atividades programadas para serem realizadas no teatro foram suspensas por tempo indeterminado.

Será que esses vândalos não conseguem enxergar que atos como este só prejudicam o trabalho e os projetos que estão em andamento para o início deste ano? Com certeza, não conseguem pensar no prejuízo que deram, não só para os cofres públicos, mas para quem produz ação cultural na cidade.



GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está com a agenda recheada de ocorrências atendidas no final de fevereiro. Só entre os dias 21 e 27, três grupamentos atenderam seis ocorrências, em que apreenderam um veículo e um celular, localizaram entorpecentes e resolveram um furto, prendendo os acusados.

É a GCM protegendo a população.

Decreto em Poá

O governo do Estado de São Paulo homologou, de forma inédita na cidade, o decreto de Situação de Emergência da Prefeitura de Poá, publicado pela prefeitura municipal em função das fortes chuvas que caíram na cidade na madrugada do dia 1 de fevereiro, causando enchentes, alagamentos, prejuízos sociais e econômicos para moradores e comerciantes, transbordamento do piscinão da Vila Romana, deslizamento de terra no Jardim Nova Poá e a interdição de imóveis em área de risco.

O reconhecimento estadual do documento permite que o município receba recursos para reconstrução dos pontos afetados e o posiciona para receber obras prioritárias de combate às enchentes, inundações e deslizamentos. Agora, o próximo passo será conquistar a homologação também do Governo Federal.



Postes

A empresa EDP, após intensa cobrança do presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, trocou o poste de madeira que estava totalmente tombado na estrada Katsumata, na altura do número 270, no Jardim Caxangá, em Suzano.

A situação era considerada de segurança pública, pois estava colocando em risco a vida de muitas pessoas que utilizam o acesso.

Porém, na mesma via, há ainda 11 postes de madeiras e alguns já em situação precária.

Vamos prestar atenção, EDP.

Dia do Obesidade

Na terça-feira (4), celebramos o Dia Mundial da Obesidade, que destaca a importância da prevenção e do tratamento dessa condição, que afeta milhões de pessoas.

É importante lembrarmos que a obesidade aumenta o risco de doenças, como diabetes e hipertensão, tornando essencial adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, e a procura de um médico que posso auxiliar sobre prevenções. A conscientização e políticas públicas eficazes são fundamentais para combater essa epidemia crescente.