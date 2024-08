Molho Picante | Edição 1352

Campanha Inverno Solidário

O Fundo Social de Mogi das Cruzes prorrogou a data de término da campanha Inverno Solidário. Agora, a ação irá até o dia 31 de agosto. Além de cobertores e agasalhos em perfeito estado, também são aceitas meias, toucas, luvas, além de roupinhas, mantas e outras peças para pets. As doações podem ser feitas diretamente do Fundo Social (na própria Prefeitura) ou podem ser retiradas pelo órgão, através do telefone: 4798-5143.



PL 28/2024

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, na terça-feira (13), o Projeto de Lei nº 28/2024, que institui a semana “Carolina Maria de Jesus” no calendário da cidade. A campanha terá como objetivo mobilizar o município com ações de incentivo à leitura nas escolas da rede municipal de ensino. O evento é uma homenagem à escritora, poetisa e compositora Carolina Maria de Jesus e será comemorada anualmente na última semana do mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional das Mulheres.

Multivacinação

A Campanha de Multivacinação, da Prefeitura de Bertioga, acontecerá sábado (17), das 9 às 13 horas, na E.M. Jardim Albatroz. Durante a ação, estarão disponíveis todos os imunizantes da rotina obrigatória, com exceção das vacinas contra a Covid-19 infantil e varicela. A vacinação é destinada para toda a população. Para receber as doses é necessário apresentar um documento original com foto e a carteira de vacinação.

Vamos deixar a nossa carteira de vacinação e a das crianças em dia. As vacinas são importantes para que surtos de doenças não ocorram na nossa região.

CEI do lixo

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Lixo avaliará, no dia 21 de agosto (quarta-feira), vídeos e fotos apresentados pelo vereador Marcelo Bras (REP), integrante do grupo parlamentar, sobre supostas irregularidades flagradas pelo republicano na destinação do lixo da cidade. O político entregou documentações com imagens que mostram, segundo ele, a falta de balança no aterro sanitário de Jambeiro, bem como a mistura indevida de dejetos recicláveis junto ao lixo comum.

No dia 5 (segunda-feira), o Executivo enviou à Câmara sete caixas com arquivos de documentos, em resposta à solicitação da CEI. A Comissão Especial chegou à conclusão de que a maior parte dos papéis pedidos foi remetida ao Legislativo.