Molho Picante | Edição 1344

Pesar

O empresário de Mogi das Cruzes e Presidente da Sociedade Cultural Beneficente Islâmica de Mogi das Cruzes, Mohamad Ahmad Saada, faleceu no último dia 17. Com representatividade na cidade, Mohamad era proprietário do Center Saada, loja localizada no Centro e muito conhecida. É com pesar que deixamos os nossos sentimentos aos parentes e amigos.

Política mogiana

O atual prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, foi alvo da juíza eleitoral Ana Carmem de Souza Silva, que determinou a busca e apreensão de material impresso, ou melhor, jornal, que foi produzido e distribuído em Mogi das Cruzes. De acordo com a juíza, o material foi considerado propaganda eleitoral antecipada. A conclusão da Justiça aconteceu após representação eleitoral proposta pelo partido União Brasil.

Política mogiana II

Em sua defesa, Caio Cunha gravou um vídeo, na rede social, falando sobre o jornal produzido pelo seu partido, celebrando e noticiando a pré-campanha, com fotos e frases sobre o evento. Com a representação, o prefeito mogiano afirma que a oposição fez a representação sobre campanha antecipada somente para atingi-lo, já que o seu evento de lançamento de pré-candidatura teve mais de cinco mil apoiadores. Que a política de Mogi das Cruzes seja sempre levada a sério, por favor.

Condemat+

Na quarta-feira, dia 19, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) recebeu a nova secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém Vieira. O encontro foi para conhecer as experiências regionais bem-sucedidas e também para a solicitação de novos investimentos no território e ampliação de serviços para o atendimento da população LGBTQIAPN+ e pessoas em situação de rua, além do aluguel social para mulheres vítimas de violência.

Briga política

Há boatos nos corredores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes que, dois pré-candidatos estão em rusgas por conta de número de legenda. De acordo com fontes, um pré-candidato já teria protocolado o pedido, mas que, uma determinada pré-candidata tinha feito um acordo “político” para ir para o determinado partido. Agora, resta saber para que lado o partido se inclinará.