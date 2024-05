Molho Picante | Edição 1341

Trabalho

Vagas de emprego sempre são disponibilizadas por várias agências. O que é necessário, é a sua capacitação. Então, se você está correndo atrás e ainda não conseguiu uma oportunidade, lembre-se de, sempre, estudar e se capacitar. O mundo não está fácil para ninguém. O que é preciso é correr atrás e atualizar o seu currículo.

Um complexo de lojas, de Mogi das Cruzes, tem várias vagas em aberto. Quem sabe, não é a hora de você se encaixar no mercado? Corre!

Nova Mogi

O clima ficou tenso na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no dia 27 de maio. O prefeito, Caio Cunha, respondeu às perguntas dos vereadores sobre dúvidas dos programas de recuperação asfáltica “Nova Mogi”. O prefeito precisou prestar esclarecimentos depois de um vídeo em que trocou a palavra “saldo” por “sobra”, quando o assunto foi a recuperação do asfalto em vias municipais. Na gravação, Caio Cunha afirma que “sobras” das obras do Corredor Leste-Oeste seriam aplicadas na recuperação do asfalto em vias de Mogi. Pelo visto, depois de uma sabatina, o assunto foi esclarecido.

Vacinação

O Governo do Estado de São Paulo está promovendo a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, desde a última segunda-feira (27). A ação acontece até o dia 14 de junho, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e é primordial a participação de todas as crianças menores de cinco anos de idade.

Vamos manter essa doença longe!

Tabaco

No dia 31, agora, é comemorado o Dia Mundial sem Tabaco. Você fuma? Se sim, já parou para pensar no número de malefícios que o cigarro pode trazer para a sua vida?

A cada trago, você, fumante, tem contato direto com mais de 4,7 mil elementos tóxicos, como nicotina, alcatrão, solventes, metais pesados, entre outros. Por causa do tabaco, 15 mil pessoas são atingidas, todo ano, como câncer bucal e orofaringe.

É! Acho que está na hora de rever os seus conceitos e cuidar mais de si, hein!

Imposto de Renda

O prazo final para a entrega do Imposto de Renda 2024 está chegando. Prepara-se para estar com a declaração pronta até o dia 31 de maio, para não sofrer as punições legais, como multa, ou bloqueio do CPF.

A Receita Federal disponibiliza o recurso da declaração pré-preenchida, que permite importar dados diretamente para o programa do IR.

Vamos deixar tudo certo para este ano?