Molho Picante | Edição 1337

Condenados

Nessa semana, a justiça entrou em ação em Mogi das Cruzes. Ao todo, seis ex-vereadores foram condenados por participarem de um esquema de corrupção que envolvia empresários e parlamentares na compra de apoio para aprovação de leis. Além deles, outros dois empresários também foram alvo do juiz Tiago Ducatti Lino Machado, da 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. Então, vamos aproveitar este ano eleitoral e prestar bastante atenção em quem colocamos para nos representar.

Santa Casa e o convênio

A conversa entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Santa Casa de Misericórdia recomeçou. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e chefe de gabinete, Gabriel Bastianelli, o convênio para manutenção do Pronto Socorro Municipal será prorrogado por mais seis meses. O último contrato finaliza no final deste mês (28). Pelas nossas contas, até novembro, o acordo estará firmado.

PCC

Em entrevista coletiva, o prefeito Caio Cunha falou sobre a matéria exibida pela Rede Globo, em que abordaram a Operação Muditia e citaram Mogi das Cruzes, deixando a entender que existia uma troca de mensagens envolvendo o município, a fim de favorecer o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao ser indagado, o chefe do Executivo disse que quer saber quais mensagens são essas, já que o Ministério Público apontou que não existe prova de relação da administração com o PCC.

Santo Agostinho

Em entrevista ao Darwin Valente, Marco Bertaiolli foi indagado sobre o atual prefeito mogiano. A sua reposta foi bem clara: “Santo Agostinho dizia o seguinte: ‘Se não tiver o que falar de bem, não fale nada’”.

O que o voto não faz

Tem político correndo atrás de votos. No final do mês de abril, ele foi até o Escola Municipal Coronel Almeida para ajudar na limpeza do jardim da instituição de ensino. Vestido com galocha e utilizando de aparelhos para cortar grama, o pré-candidato passou o dia cortando e varrendo a parte externa da escola.

Escolha de carreira

No dia 27 de abril, o auditório do Lions Clube Estância recebeu o evento “Econocria”, destinado a alunos de 14 a 22 anos, com o objetivo de divulgar as áreas do mercado de trabalho para esses jovens. Essa foi a primeira edição do evento, organizado pelos alunos da Renova Br. Esperamos que os participantes possam escolher bem as suas carreiras, no futuro.