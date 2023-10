Molho Picante | Edição 1310

Pedágio

O edital de licitação para escolha da empresa que responderá pela concessão do Lote Litoral, projeto da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), que prevê a instalação de pedágios nas rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga, será lançado no início de novembro. A Secretaria de Parcerias em Investimentos informou que o projeto será publicado com algumas alterações, seguindo sugestões das audiências públicas, mas não referiu que mudanças seriam essas.

Agricultura familiar

A Suzano celebrou o lançamento oficial de uma parceria com a Associação de Produtores Rurais de Jundiapeba e região do Alto Tietê (APROJUR), para a criação de um Arranjo Produtivo Local (APL), com foco na produção de alimentos. Com a iniciativa, cerca de 300 pessoas serão beneficiadas através de uma estrutura organizacional que visa o fortalecimento de cooperativas com bom histórico produtivo na região. Além da Suzano, fazem parte da parceria o Sebrae, o CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Prêmio

O vereador Zé Luiz (PL) foi o vencedor do Prêmio Melhores do Ano 2022/2023 na categoria Vereador. A escolha foi feita por votação popular na internet, organizada pela Agência Midaz entre os meses de junho e julho desse ano. Durante o período, profissionais e empresas foram escolhidas pelos internautas em pesquisa espontânea, dividida por categoria profissional.

Atendimento

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta semana o projeto de lei que garante às mulheres o direito de escolha de acompanhante em atendimentos de saúde. Agora, as pacientes poderão passar por consultas, exames e outros procedimentos clínicos, em estabelecimentos públicos ou privados, ao lado de pessoas de sua confiança. Vale lembrar que Mogi já tem uma lei semelhante, apresentada justamente pelo vereador Zé Luiz.

Ritmo Rosa

O Fundo Social de Mogi das Cruzes promoverá, nesta sexta-feira (20), a terceira edição do Ritmo Rosa, que será realizado no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos. O aulão está previsto para acontecer entre as 19h e 21h30. Haverá ainda no local, das 17h30 às 21h, uma plataforma Spinner 360, para que as pessoas possam registrar e postar em redes sociais a participação do evento. Assim como nas edições anteriores, os primeiros 400 inscritos pelo link disponibilizado terão direito a uma camiseta exclusiva do evento, mediante a troca do item de vestuário pelo leite em pó. Mas vale destacar que a participação é livre, independente de inscrição prévia.