Molho Picante | Edição 1301

De saída

Com a volta de Pedro Komura à Câmara de Mogi, depois de uma temporada como secretário de Desenvolvimento da Prefeitura, o suplente Gustavo Siqueira terá de devolver a vaga ao agora presidente municipal do PSDB. E Gustavo aproveitou as suas redes sociais para agradecer aos eleitores e acabou dando sua opinião sobre a retomada de Komura: “Eu acredito que o Pedro não conseguiu se adaptar à Secretaria porque é um cargo de muita responsabilidade e o Pedro ficou aí décadas como vereador e pode ter sentido esse peso”. Pode ser impressão deste escriba, mas eu senti uma “torta de climão”.

O motivo

O que se diz por aí é que Pedro Komura decidiu retomar ao Legislativo para fazer com que o PSDB consiga bons nomes para as eleições do próximo ano. Com a saída do vereador Zé Luiz e do ex-prefeito Marcus Melo da legenda, Komura poderá ter pela frente um longo trabalho para fortalecer o partido.

Estatuto do Magistério

A Câmara aprovou esta semana algumas mudanças e adequações no Estatuto do Magistério, envolvendo plano de carreira e remuneração dos profissionais da rede pública municipal. Uma das mudanças é que para cada conjunto de 15 unidades escolares será criado um cargo de Supervisor de Sistema de Ensino, subordinado diretamente ao secretário de Educação. E, para as unidades escolares que atendam a mais de 540 alunos, será disponibilizado um cargo de vice-diretor.

Críticas

A vereadora Inês Paz apresentou três emendas ao projeto. Uma delas pedia para reduzir de 15 para 10 o número de escolas para cada um dos servidores. Outra era que o cargo de vice-diretor fosse para escolas com mais de 450 alunos (e não 540 como foi aprovado). A última pedia o acompanhamento de um coordenador pedagógico em todas as escolas municipais. Todas as emendas foram rejeitadas.

O PIB de Mogi em um só lugar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, recebeu convidados para celebrar seus 74 anos. E, pelo que vi, ele concentrou quase todo o PIB de Mogi em um só lugar. É que compareceram empresários de peso, como Henrique Borenstein, Fernando Simões, Issao Horii, Márcio de Paula, Rafael Alabarce, além, claro de políticos da região, como Márcio Alvino, André do Prado, Marco Bertaiolli, Rodrigo Ashiuchi e, claro, Téo Cusatis e João Bosco, já especulados como virtuais candidatos a prefeito de Mogi.

Expo Mogi

A menos de 15 dias do aniversário de Mogi, ainda não se sabe como será a programação das comemorações. Alô, Prefeitura, queremos saber!