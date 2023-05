Molho Picante | Edição 1298

Burburinho

A ausência do prefeito Caio Cunha na abertura da Festa do Divino Espírito Santo na semana passada causou um burburinho. Nos bastidores, muita gente sussurrava que era inadmissível o fato do chefe do Executivo não estar presente na festa mais tradicional da cidade. É que Caio foi para Baltimore, nos Estados Unidos, representar a cidade no Bloomberg Philanthropies City Data Alliance. O evento contou com a presença de lideranças de 20 cidades das Américas do Norte e do Sul. Depois disso, o prefeito foi para Seki, no Japão, junto com uma comitiva de mogianos.

Mas na ausência dele…

A vice-prefeita Priscila Yamagami tem feito bonito na representação do Executivo municipal nas celebrações do Divino. Escutei por aí que ela tem trabalhado até 18 horas por dia para dar conta dos seus afazeres na Prefeitura e, ao mesmo tempo, prestigiar a bonita festa da nossa cidade.

Tudo ainda está indefinido

A quermesse do Divino é um ótimo lugar para encontrar gente conhecida. E um dos papos que mais se falavam por lá era sobre as eleições de 2024. O que contaram a este escriba é que a suposta chapa apoiada pelo deputado Marco Bertaiolli ainda não está totalmente fechada. A princípio, será o ex-secretário de Saúde Téo Cusatis com Mara Bertaiolli de vice. Mas parece que há chances de o próprio deputado vir como candidato a prefeito, com Cusatis como vice. Aguardemos os próximos capítulos.

Será que vem também?

O advogado Marco Soares, ex-secretário de Governo da gestão Marcus Melo, tem sido cotado para as eleições do ano que vem. Ele tem aproveitado seus perfis nas redes sociais para fazer várias denúncias e críticas ao governo atual e também comentou com a coluna sobre essa eventualidade. “Será necessário uma união de boas pessoas, com experiência e qualificação, para colocar Mogi nos trilhos novamente. É cedo para pensar nas eleições e no executivo. Mas me coloco a disposição para integrar este time que terá a missão de reconstruir nossa Mogi”.

Ruffino no PSD

A convite do vereador Bi Gêmeos, o jornalista e digital influencer Felipe Ruffino é o mais novo filiado do PSD. Ele, que era do Podemos, segue sendo um dos nomes mais comentados para a corrida à Câmara no ano que vem. Sobre esse assunto, ele segue nem confirmando nem desmentindo, mas falou com a coluna sobre a sua filiação ao partido: “Decidi mudar de partido para poder me sentir integrado com pessoas que reconhecem meu trabalho, meus posicionamentos e que respeitem a diversidade de opiniões. Somente desta forma, acredito que se pode construir uma cidade melhor”.