Molho Picante | Edição 1291

Pensando em 2024

Durante a sessão solene em homenagem aos 100 anos do ex-prefeito Waldemar Costa Filho, o seu filho, Valdemar Costa Neto, o Boy, falou com a imprensa sobre as eleições do ano que vem. Em entrevista à jornalista Marilei Schiavi, ele descartou apoiar o prefeito Caio Cunha e disse que a tendência é o PL lançar candidatura própria. Quem, ele não disse, mas deixou claro que será o deputado Marco Bertaiolli quem vai decidir o nome. Inclusive, ele reforçou que esse nome pode até ser o do próprio Bertaiolli, se ele se filiasse ao PL.

Boy prefeito?

Na mesma entrevista, Costa Neto negou que o sonho de seu pai era que ele seguisse seus passos e fosse prefeito da cidade. “Ele dizia exatamente o contrário, ele dizia: ‘Se o Boy for prefeito de Mogi, ele vai acabar com a prefeitura’. Ele achava que eu ia colocar todos os meus amigos lá dentro”.

Apoio a Marcus Melo?

O presidente nacional do PL também disse que “acha difícil” a possibilidade do partido apoiar uma eventual candidatura do ex-prefeito Marcus Melo. A justificativa? Melo não teria escutado seus conselhos na campanha de 2020. “Estávamos com a eleição ganha e ele não nos ouviu”, disse.

Marcos Damasio não

O deputado estadual Marcos Damasio não esconde de ninguém que o sonho dele é ser prefeito de Mogi. Mas se depender de Boy, isso não acontecerá tão facilmente – pelo menos pelo PL. “O Damasio nasceu para o Legislativo”, justificou. Depois, o deputado afirmou à imprensa que apesar de se sentir preparado para assumir o Executivo municipal, respeitará a decisão do partido.

Outro nome à vista?

Tentando apaziguar os ânimos causados pela rara entrevista concedida por Boy à imprensa da região, o deputado federal Marco Bertaiolli disse em entrevista ao programa Radar Noticioso, de Marilei Shiavi, que o PL tem bons nomes para uma eventual candidatura própria. Afirmou que não considera descartadas por completo as possíveis candidaturas de Marcos Damasio (PL) e Marcus Melo (PSDB) a prefeito de Mogi. E citou até mesmo o deputado federal e ex-prefeito de Guararema, Marcio Alvino, como um possível candidato à Prefeitura. É, minha gente, muita água ainda vai correr por debaixo dessa ponte.