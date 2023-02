Molho Picante | Edição 1275

Emprego

A Câmara aprovou um Projeto de Lei que cria o Programa Municipal de Geração de Trabalho e Renda (CONDUZ). Com o objetivo de promover a criação de emprego na cidade, o CONDUZ vai utilizar a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social e dará suporte (em forma de bolsa auxílio) aos cidadãos alcançados pelo Programa. Serão prioridades pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social; famílias e indivíduos com deficiência; idosos; crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou em cumprimento de medida socioeducativa; adolescentes afastados do convívio familiar; famílias inscritas no Cadastro Único; beneficiários do Programa Bolsa Família e o público LGBT.

Flagra

A Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Mogi flagrou, na manhã de quarta-feira (15/02), um descarte irregular de entulho na região das Chácaras Santo Ângelo, no distrito de Jundiapeba. Os responsáveis foram multados pelo Departamento de Fiscalização de Posturas em R$ 11.127,00, de acordo com a legislação municipal, e a ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil, que fará a investigação de crime ambiental.

Banco do Povo

O Banco do Povo de Mogi das Cruzes teve o maior valor aprovado de sua história em 2022. Ao todo, foram R$ 2.777.307,34 liberados aos empreendedores mogianos, cerca de R$ 1,3 milhões a mais que em 2021. O programa de microcrédito produtivo é uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo. Do total de contratos firmados, 62% foi concedido a mulheres, com um valor médio de R$ 16.531,59.

Oração

O prefeito Caio Cunha publicou nas redes sociais fotos de um encontro com líderes cristãos de igrejas evangélicas de Mogi. Em uma das fotos, os pastores aparecem orando pelo prefeito. Nos comentários, alguns internautas criticaram a ausência de representantes de outras religiões. Em resposta, Cunha disse que sua agenda está aberta para reuniões com todo mundo.



Luto

O ex-vereador de Mogi Geraldo Tomaz Augusto, o Geraldão, faleceu na manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Ele estava internado desde segunda, 13, no Hospital Luzia de Pinho Melo, para tratamento de um tumor no intestino. Geraldão tinha uma presença muito forte na região do Jardim Universo e Brás Cubas, sobretudo entre a comunidade católica – Ele era diácono permanente da Diocese de Mogi e membro do Tribunal Eclesiástico Diocesano. Na Política, ele foi eleito vereador em 2008, com uma votação expressiva. Advogado de profissão, encabeçou vários debates sobre afrodescendência. Foi também presidente do PMDB e vice-presidente regional. Atuou como vereador até 2012. Que Deus conforte os amigos e familiares.