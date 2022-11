Mogy antes, em suas origens

“Capella ou Capellanato era instituto de revelho direito positivo português que incorporava doação de terras ao patrimônio privado do capelão ou capellanatário, pessoal natural ou entidade, onerado de encargo pio ou religioso.

Ao inverso de morgado, que era bem-de-família ao qual sucedia só o primogênito, à capella ou o capellanato sucediam herdeiros ou quem o adquirisse.

Por escritura pública de 31/08/1589, Bráz Cubas “institui hua Capella ao Convento que ao adiante se fizer da Ordem de N. Senhora do Carmo” em Santos.

A doação consistia no chão que está em N. Senhora da Graça” e na “licença” que da “hoje pra todo sempre de os frades possam nas terras que o dodador tem em Santos”, trazerem 6 vacas paridas sem seu touro e seis “crianças (…)que não fação damnos aos vizinhos e ao doador”.

Itaisipé ou Taiassupeba era sede da segunda capella de segunda doação de Brás Cubas, de terras suas, aos frades carmelitas, correspoderão à terça parte da partilha de seu espólio, feita em 1603.

Toda a região de Taiassupeba se chama Campo Grande e situa-se na extremidade da sesmaria de Brás Cubas, pelo alto da Serra do Mar.

É por esta extrema demarcação das terras de Brás Cubas que uma nesga foi abrangida no território da Villa de Santa Anna.”



