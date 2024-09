Mogilar receberá Cadastro Único no Seu Bairro

A Secretaria Municipal de Assistência Social vai promover na sexta-feira (20) mais uma edição do Cadastro Único no Seu Bairro, desta vez no Mogilar. A força-tarefa tem como foco a atualização cadastral de pessoas inscritas no CadÚnico, ação imprescindível para a manutenção de benefícios. Também serão passadas orientações sobre Carteira do Idoso e ID Jovem.

As equipes da Assistência Social atenderão a comunidade na Escola Municipal Carlos Alberto Lopes de Castro, que fica na rua Dr. Corrêa Neto, 366. O atendimento será das 9h às 16h.

Para ter acesso aos serviços, é fundamental que as pessoas levem consigo documentação pessoal (veja relação abaixo), não só do titular do cadastro, como de todas as pessoas que habitam a mesma residência.

O Cadastro Único no seu Bairro já foi levado a diversos outros territórios, como Botujuru, César de Souza, Vila Nova Aparecida, Chácara Santo ngelo, Biritiba Ussu, Jardim Piatã, Jardim Margarida, Chácara Guanabara, Jardim Layr, Vila Brasileira, Conjunto Jefferson da Silva, Residencial Novo Horizonte e o próprio distrito de Jundiapeba.

O objetivo é aproximar a população de serviços essenciais, atualizar e requalificar o Cadastro Único e garantir que os segmentos mais vulneráveis da população tenham acesso aos programas sociais.

Documentação necessária para o mutirão CadÚnico

• Comprovante de residência com CEP – original ou aplicativo

Pessoas com mais de 18 anos:

• RG

• CPF

• Título de eleitor

• Carteira de trabalho

• Holerite recente – caso alguém da família tenha emprego registrado

Crianças e adolescentes:

• Certidão de nascimento e/ou RG

• CPF

• Declaração escolar recente

Outros:

• Certidão de óbito – caso algum membro da família tenha falecido

• Guarda – caso algum menor não more com os pais

Além do CadÚnico, também serão passadas orientações sobre Carteira do Idoso e ID Jovem