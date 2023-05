Mogilar e mais cinco bairros terão Cata-Tranqueira neste sábado

Neste sábado (20/05), o caminhão da Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, vai atender seis bairros de Mogi das Cruzes para recolher materiais inservíveis descartados pelos moradores. As equipes vão percorrer as ruas do Mogilar, Nova Mogilar, Vila Industrial, Vila Tietê, Vila Estação e Vila São Francisco.

Quem vive nestas localidades deve deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queira descartar, na noite de sexta-feira ou às 7h da manhã do próprio sábado.

A Operação Cata-Tranqueira foi ampliada recentemente para atuar em todas as regiões da cidade. Para isso, haverá algumas edições às quartas-feiras ao longo do ano. O novo cronograma já está disponível no portal da Prefeitura.