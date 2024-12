Mogianos disputarão Mundial de Karate Kyokushin

Três atletas de Mogi das Cruzes sagraram-se campeões, em diferentes categorias, e mais dois conquistaram bronze na 15ª edição do Campeonato Sul-americano de Karate Kyokushin, que ocorreu nos dias 7 e 8 de dezembro, em Brasília. Todos estão classificados para o Mundial do Japão, em abril de 2025.

O Kyokushin é uma modalidade de karate de combate, presente em mais de 130 países e implantado no Brasil e demais países da América do Sul pelo Shihan Seiji Isobe, há 52 anos.

Da Furlan Academia, Lucas Duque, de 35 anos, e Larissa Nunes, de 9, brilharam no pódio em primeiro lugar no kata adulto avançado e mirim feminino leve, respectivamente. Adriana Mattos, de 41, categoria veterano sênior pesado, e Alexandre Nascimento (juvenil masculino), de 15, foram bronze.

Vale ressaltar que Alexandre é um talento que despontou no Centro de Artes Marciais de Jundiapeba e passou a contar com o apoio da Furlan Academia. Este ano ele também conquistou bronze no Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques da competição foi a mogiana Marina Issa, de 17 anos, que faturou o tricampeonato Sul-americano, sendo por duas vezes campeã na principal modalidade, absoluto. Marina iniciou sua trajetória no esporte na Furlan Academia, e atualmente treina em Brasília, representando o Distrito Federal nas competições.

Este foi o maior e mais disputado Sul-americano da história do Kyokushin, com a participação de mais de 350 atletas de seis países. Contou com a presença do mestre mundial da modalidade Shokei Matsui, entre outros representantes internacionais de peso.

O professor da Furlan Academia, Marcos Furlan, também participou do campeonato como árbitro internacional ao longo dos dois dias de intensa programação. Ele destaca o resultado positivo do Kyokushin Mogi neste ano, quando a modalidade completa cinco décadas de existência na cidade: “Tivemos resultados satisfatórios, que consolidam a força do nosso karate no município. No Sul-americano dos cinco atletas da equipe de Mogi, quatro pegaram pódio, sendo dois campeões. Agora estamos na expectativa do Mundial, lembrando que ainda temos o jovem Leandro Onishi já classificado e com passagem garantida para o Japão”.

