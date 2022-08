Mogianos conseguem vaga no brasileiro de boxe

Dois jovens mogianos, moradores de Jundiapeba, conquistaram vagas no Campeonato Brasileiro de Boxe, que acontece de 4 a 10 de setembro em Foz do Iguaçu (PR). Tanto Pablo Henrique Costa de Brito, categoria 51 quilos, quanto Italo Salomão Fernandes, categoria 92 quilos, ambos com 17 anos, frequentaram o Projeto Prema, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da ONG Jabuti, e agora recebem o apoio da instituição para disputarem os títulos e seguirem com seus sonhos.

“Eu fui integrante do projeto do Jabuti de 2016 a 2021. Foi ali que eu tive os primeiros contatos com esportes diferentes e achava mesmo que minha carreira seria no Futsal, mas me apaixonei pelo box. O Prema me tirou das ruas e me afastou do mau caminho, além de me dar muito conhecimento e oportunidades. Foi através do projeto que conheci o box e comecei a treinar com o professor Carlos (Carlos Guimarães, técnico dos atletas e treinador na Associação Mogiana de Esporte e Educação Solidária – AMEES). Estou muito feliz com essa chance, mas também nervoso. Meus pais ficaram orgulhosos de mim e também do meu irmão, que assim como eu, frequentava o Prema e entrou para o box. Ele ainda vai ter a chance dele e se Deus quiser vai chegar longe. Pensamos nas Olimpíadas, em representar nosso País, mas sabemos que esse campeonato brasileiro é um primeiro passo de muitos que ainda temos que percorrer”, afirma Brito.

A ONG

O técnico Guimarães lembra que procurou a ONG Jabuti para oferecer aulas de box e recebeu, na época, uma leva grande de alunos interessados no esporte. De todos que chegaram, Pablo e Italo estão entre os que perseveraram e agora vê seus alunos crescendo. “É um campeonato difícil. De lá sai o campeão brasileiro com grande possibilidade de uma vaga na seleção brasileira de box. Estamos confiantes e felizes porque eles estão dando o melhor e ainda temos o apoio do Jabuti, que pagou as passagens dos meninos até Foz e isso é de extrema importância”, destaca o técnico.

Para Italo, que esteve no Prema de 2017 a 2018, a sensação de ir para o Brasileiro é de ansiedade. “Estou me sentindo bem, mas ansioso. Como diz o professor, só de ter chegado lá já é uma vitória. Estou preparado, mas sei que é difícil mesmo. Meu sonho é ser chamado para representar a seleção brasileira e chegar nas Olimpíadas. Sou jovem e treino forte. Tenho fé. Hoje sei que estar no projeto Prema me modificou. Foi lá que conheci amigos, professores importantes na minha vida. Essa passagem no projeto foi muito importante para mim”, salientou.