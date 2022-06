Mogiano lança curta-metragem nesta terça no Vasques

Drama curta-metragem baseado em três camadas sociais que refletem as relações interpessoais na era da tecnologia, ‘Nunca Estarei Lá’ ganha data de estreia. Com direção do mogiano Rodrigo Campos, esta é a segunda produção cinematográfica a ser financiada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e será vista pela primeira vez no dia 28 de junho, no Theatro Vasques, às 19h30.

Nesta data, o público da cidade poderá acompanhar uma história que escancara a realidade: em um mundo inundado por redes sociais, “as pessoas passam mais tempo na internet do que se comunicando pessoalmente”.

A afirmação fica clara no dia a dia dos protagonistas Ana, Lucas e Gabi, jovens solitários, que vivem no centro da cidade de São Paulo e se veem deslocados no mundo real. É a partir deles que o espectador será convidado a mergulhar em três diferentes camadas sociais. Tudo isso é passado ao espectador sem que as personagens tenham sequer uma fala.

Além da trilha original e mixagem de som de Felipe Mafra e colorização do filme de Marcelo Cosme, o principal recurso é a inserção de mensagens de texto trocadas em aplicativos, o que está sendo feito por Felipe Paixão, do Friends Group Entertainment.

Vale destacar também que a trilha sonora de ‘Nunca Estarei Lá’, possui uma canção original, ‘Voraz’, da mogiana Valéria Custódio. Outros artistas que integram o projeto são Sarah Key, Khalil Magno, as bandas Questions, Radioviernes e Continue.

Além do lançamento em Mogi, outros eventos estão sendo preparados, em São Paulo, o filme será exibido no dia 30 de junho às 19h, no Cine Satyros Bijou, na Praça Roosevelt, área central onde aconteceram as filmagens do curta-metragem.