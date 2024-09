Mogiano chega aos EUA para jogar liga universitária de tênis

Carlos Gonzáles, o Tito, atribui seu sucesso no esporte à estrutura oferecida por anos no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

O tenista mogiano Carlos Victor Ferreira Gonzáles, de 18 anos, que integrava a equipe competitiva do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), deu um importante passo em sua carreira ao ingressar na equipe de tênis da East Tennessee State University, nos Estados Unidos. Agora, disputando a primeira divisão da liga universitária americana, Carlos chegou ao país norte-americano em agosto e já está totalmente integrado à equipe da universidade.

A rotina do tenista na universidade é intensa, equilibrando os treinos com os estudos. “Aqui, além de estudar em alto nível, eu jogo pela equipe da faculdade. Disputamos torneios na região, como Carolina do Norte, Flórida e Carolina do Sul. O dia começa cedo, com treino físico às 7h, seguido das aulas e, à tarde, treino técnico com os outros atletas da equipe”, explica.

O jovem atleta destaca a importância do treinamento recebido no CCMC para sua evolução e conquista da bolsa de estudos. “Com certeza o clube me ajudou demais. Foram três anos treinando com os professores Fabrizio Tambelli, Torao Mori, Fabiana Colletes e Claudio Pereira, e toda a minha equipe sensacional. O clube sempre proporcionou tudo que eu precisei, desde uma academia ótima até uma estrutura completa para meus treinos”, afirma Carlos.

O tenista expressa gratidão por tudo que o complexo de esportes e lazer mogiano ofereceu durante sua preparação. “Sou o atleta que sou hoje por causa do suporte que recebi no clube. A estrutura que eles me proporcionaram foi sensacional”, conclui o jovem mogiano, que agora segue sua trajetória nos Estados Unidos em busca de novos desafios e oportunidades no esporte, como o ingresso no circuito profissional de tênis dos EUA.

Para o presidente do Clube de Campo, João Bosco Camargo de Sousa, a trajetória de Carlos reflete a missão do CCMC em revelar talentos e oferecer a estrutura necessária para que seus atletas alcancem o mais alto nível em suas modalidades.

“Temos muito orgulho do Carlos e de todos os nossos atletas. Nosso objetivo sempre foi proporcionar as condições ideais para que eles possam se desenvolver, tanto dentro quanto fora das quadras. Por isso, sempre buscamos identificar e nutrir talentos e oferecer a melhor estrutura para que eles cresçam cada vez mais”, destacou João Bosco.

Carlos Victor equilibra a sua vida entre treinos e estudos