Mogiana é escolhida embaixadora de marca plus-size

Após participar de um concurso que reuniu mais de 500 candidatas, a mogiana Letícia Prado, de 29 anos, foi eleita uma das 18 embaixadoras da marca de roupas catarinense Elegance All Curves, que tem como foco criar peças plus-size para vestir mulheres reais, em sintonia com a biotipo da brasileira. Lê Prado é influencer digital (@estiloleprado), modelo fotográfico e atua como assistente social em Mogi das Cruzes.

Como embaixadora, a partir de agora, o objetivo da modelo e influencer é ajudar a marca a se conectar com o seu público. Mas, para ela, vencer este concurso ultrapassa outras barreiras e vai muito além de vestir looks e mostrá-los nas redes sociais. “É uma forma de empoderamento, de mostrar para outras mulheres que a autoestima é muito importante. Precisamos nos aceitar, ficar em paz com o nosso próprio corpo, real, com curvas, quadris largos, coxas e barriga salientes, manequim acima do tamanho G, por exemplo. Quero mostrar ao público feminino que é possível vestir looks plus-size incríveis, modernos, sensuais e coloridos para valorizar e destacar a força e a beleza do nosso biotipo. E dizer ao mundo: eu, Letícia, me amo, me valorizo antes de tudo”, ressaltou.

Há dois anos, Lê Prado veste as peças da marca Elegance para a La Chic Boutique, onde atua como modelo. “Ela dá vida aos looks de uma maneira encantadora, por isso, a incentivei a participar do concurso. O que mais me encanta é a maneira como ela se sente bem no próprio corpo, se aceita, se ama e, consequentemente, vivencia o empoderamento que as roupas proporcionam”, conta Regina Faria, empresária que representa a marca com exclusividade em Mogi das Cruzes.

“Hoje eu uso tamanho 50, não é fácil encontrar peças que abraçam a nosso corpo. Então, estou feliz demais, muito realizada por ser hoje uma das embaixadoras da marca, que tem tanto cuidado ao produzir peças que despertam sentimentos positivos em nós, mulheres reais. Quero ajudar as mulheres da nossa cidade a se amarem e a se aceitarem, independentemente do tamanho das suas curvas”, comentou.