Mogi terá ações de treinamento de segurança nas escolas

O prefeito Caio Cunha anunciou nesta sexta-feira (14) que a Prefeitura de Mogi irá criar um grupo de trabalho para oferecer treinamento de segurança nas escolas da rede municipal de ensino.

O projeto será coordenado pelo tenente Pedro Miranda, sob alçada do secretário de Segurança Toriel Sardinha, e será específico para segurança nas escolas. “Mais do que coordenar as ações, é necessário preparar o ambiente escolar com todos os protocolos, não só para questão de ataque, mas para qualquer situação que possa acontecer na escola”, disse o prefeito.

Neste primeiro momento, o tenente responsável por coordenar os trabalhos vai analisar a infraestrutura das escolas para verificar questões de segurança. Depois, serão realizadas visitas às unidades para análises in loco das estruturas e, posteriormente, será feito uma capacitação dos profissionais de educação e alunos para saberem como agir em situações adversas, desde eventuais ataques até situações estruturais.

“O tenente Miranda vai planejar o cronograma de visitas às escolas para traçar rotas de fuga, planos de emergência e protocolos de segurança, conversar com diretoras, tudo para proteger ainda mais as crianças nas escolas”, disse o secretário Toriel Sardinha.