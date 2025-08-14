Mogi terá a maior formação gratuita de liderança

Programa Liderança Ativa (PLA), criado pela vereadora Priscila Yamagami, terá aulas presenciais na Câmara Municipal com grandes nomes do setor

O Programa Liderança Ativa (PLA), criado pela vereadora Priscila Yamagami para formar novos líderes em Mogi das Cruzes, terá início no próximo sábado (16), das 9h às 12h, no auditório Tufi Elias Andery da Câmara Municipal, localizado na avenida Vereadora Narciso Yague Guimarães, 381.

As aulas serão totalmente gratuitas e presenciais, ministradas por profissionais renomados, principalmente do setor político. A cada aula, os alunos receberão um certificado e, ao final do curso, haverá um certificado de conclusão e até formatura.

“A educação é uma das minhas principais bandeiras e ela precisa estar também na política. Somente assim, todos poderemos escolher bons representantes em todas as esferas, cumprir deveres, exigir direitos e cobrar resultados”, afirma Priscila.

O público-alvo da formação é de lideranças de bairro, as que já representam suas comunidades e as pessoas que querem se tornar líderes. Mas também é para profissionais de todas as áreas que queiram aprender e exercitar suas habilidades de liderar equipes e crescer nos segmentos que escolheram trabalhar.

O conteúdo terá base teórica, mas muitas atividades práticas. Ao final do curso, inclusive, os alunos montarão planos de bairro e todos serão entregues para a prefeita Mara Bertaiolli.

“Tenho certeza de que esses planos serão uma importante contribuição para a cidade, porque vão indicar de forma real o que cada região precisa, será um verdadeiro mapeamento de necessidades do município”, completa a parlamentar.

A vereadora conseguiu trazer para Mogi grandes nomes da política e da educação. Pessoas que, gentilmente, aceitaram ao convite de Priscila para compartilhar seus conhecimentos com os alunos do PLA. Os nomes de todos eles serão divulgados nas redes sociais de Priscila (@priyamagami). Entre as aulas, haverá palestras com pessoas de currículo admirável, sobre assuntos relacionados à liderança.

Todos os alunos participantes fizeram inscrições, que se encerraram no dia 31 de julho. Para esta turma, as vagas estão encerradas. “Mas quem não conseguiu participar pode ficar tranquilo, porque haverá outras. A minha intenção é que o PLA seja uma formação fixa, com novas turmas a cada semestre”, explica a vereadora mogiana.

Para Priscila Yamagami, a educação precisa estar também na política