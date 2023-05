Mogi Shopping traz exposição gratuita com animais gigantes

O Mogi Shopping deu início nesta segunda-feira (15/5) à exposição internacional “O Fantástico Mundo Marinho”, com animais como tubarão, baleia, polvo, peixe palhaço, entre outros, todos em tamanho gigante, com sons e movimentos. A atração é inédita na cidade e região, tem entrada gratuita e segue até dia 15 de junho. No sábado (20/5) haverá abertura oficial com personagens do mundo marinho. Visitas guiadas também podem ser agendadas.

Além de sua incrível beleza, as réplicas são robotizadas, se mexem e emitem ruídos característicos, o que torna a exposição ainda mais lúdica e encantadora, além de educativa. Tudo isso é cercado por uma cenografia que reproduz o ambiente marinho, trazendo o público ainda mais para este verdadeiro mergulho ao universo do fundo do mar. Uma experiência de encher os olhos de crianças e adultos.

No total são oito esculturas marinhas espalhadas pelo shopping e um dos destaques é um Mosassauro com mais de 4,40 metros de altura, 15 metros de comprimento e peso de 900 quilos. Esta espécie de réptil marinho viveu aproximadamente entre 98 e 65 milhões de anos atrás, na época dos dinossauros. Antes de serem extintos, foram considerados alguns dos temíveis predadores que já habitaram os oceanos.

A exposição traz também um tubarão branco de quase dois metros de altura e 3,10 de comprimento; uma Orca de mais de 5 metros; um polvo colorido de mais de 6 metros com seus tentáculos. Personagem do filme Nemo, o simpático peixe palhaço está à espera dos visitantes no Mogi Shopping, em tamanho gigante. Ostra, lula e uma cabeça de tubarão também compõem a mostra.

O projeto foi desenvolvido por biólogos marinhos para que as características de cada espécie fossem respeitadas, engenheiros e artistas plásticos chineses ficaram responsáveis por executar os projetos das representações de cada animal.

Mesas para oficinas, jogo da memória, painel para fotos em formato de sereia e Netuno, golfinho, escorregador e outras estruturas integram o cenário para interação do público.

“Depois da mostra Mundo Jurássico, em 2022, e do Museu do Videogame Itinerante, encerrado na semana passada, a exposição com os gigantes do mundo marinho é mais uma atração que o projeto Mogi Shopping Experience traz como opção de entretenimento para a família toda”, diz Gisele Mesquita, gerente de Marketing do empreendimento.

No sábado, o shopping promoverá a abertura oficial com a presença de personagens do universo marinho, como “Sereia”, “Cardume” e “Pirata”, em uma animada interação com o público, em sessões às 14h, 16h e 18h.

A mostra, com entrada gratuita, pode ser visitada todos os dias, no horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

Visitas guiadas também podem ser agendadas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) com horários disponíveis entre 10h e 12h, na parte da manhã, e 15h e 17h, no período da tarde. Um guia (“Pirata”) apresenta aos grupos das visitas guiadas os animais expostos, conta um pouco da história de cada um e entrega um brinde exclusivo e um mapa da exposição. Para a visita guiada é necessário fazer cadastro no aplicativo do Mogi Shopping, disponível para IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Exposição “O Fantástico Mundo Marinho”

O que: Exposição internacional interativa com réplicas de animais marinhos em tamanho gigante, com sons e movimentos.

Quando: De 15 de maio a 15 de junho, na praça de eventos e em outros pontos do Mogi Shopping, durante o horário de funcionamento do centro de compras e lazer.

Abertura oficial: Sábado (20/5), com presença de personagens, às 14h, 16h e 18h.

Visitas guiadas: Podem ser agendadas no SAC para sessões entre 10h – 12h e 15h – 17h, com guia (“Pirata”) que apresenta e conta a história de cada animal e entrega um brinde exclusivo e um mapa da exposição. É preciso ter cadastro no APP Mogi Shopping.

Quanto: Evento totalmente gratuito.