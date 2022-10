Mogi Shopping tem atrações especiais para as crianças

Para ajudar as famílias com a programação no mês dedicado aos pequenos, o Mogi Shopping preparou atrações incríveis para se divertir até o fim do mês, sem repetir a brincadeira.

Até dia 25 é possível visitar a Exposição Mundo Jurássico, todos os dias, das 10h às 22h. Crianças e adultos também podem participar de visitas guiadas com monitores preparados para contar detalhes surpreendentes de cada dinossauro. Cada grupo terá, no máximo, 20 participantes e as visitas podem ser programadas de segunda-feira a sábado, às 10h e às 15h; e aos domingos, às 15h. Para fazer a inscrição basta procurar o SAC.

No dia 12, a programação especial de Dia das Crianças vai começar às 14h, em frente ao Havanna Café, com recreação. Na sequência, às 16h, terá a apresentação do pocket show ‘Peter Pan’, e depois da peça terá encontro com personagens.

No sábado, dia 15, os personagens Hulk, Homem Aranha, Homem de Ferro, Ana e Elsa, Moana e Mirabel terão um encontro especial com as crianças a partir das 14h.

Para encerrar a programação do jeito que os pequenos gostam, com muita diversão, no dia 30/12, às 15h, terá Halloween Kids no Mogi Shopping, com Doces ou Travessuras nas lojas participantes.

Programação completa

Eventos de bilheteria completam o roteiro infantil no Mogi Shopping. Entre as opções estão o complexo de brinquedos infláveis Big Fun (estacionamento), Circuito de camas elásticas Emotion Park (Praça de Eventos, perto do Café Grão Espresso), circuito de brincadeiras Happy Ball (Praça de Eventos, perto da C&A), Zombie Park (Praça de Eventos, perto da Livraria Leitura), parque de diversões AZE Game, espaço para brincar Funny Toys, loja de entretenimento Black Entertainment, entre outros.

Na Praça de Alimentação, os restaurantes e lanchonetes têm pratos kids e menus especiais que agradam os pequenos, a Magic Candies surpreende com o algodão doce gigante e a Fini é unanimidade entre a criançada.

O Mogi Shopping fica na Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.001. O telefone para informações é o (11) 4798-8800.