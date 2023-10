Mogi Shopping tem 22 postos de trabalho

O Mogi Shopping inicia a semana com 22 postos de trabalho distribuídos em 19 operações diversas. A área com maior número de vagas, no momento, é a de vendas, inclusive para atendentes e auxiliares; nem todas as oportunidades exigem experiência. As informações sobre quais colocações estão sendo ofertadas pelos lojistas constam no painel de vagas atualizado semanalmente.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 30/10/2023

01 – KFC

Cargo: Atendente (4 vagas)

Descrição: Para atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização, montagem de pedidos e cozinha. São 4 vagas. Horário: 15h às 23h20. Salário: R$ 7,05 a hora / R$ 1.450,00 a R$ 1.500,00 + prêmios. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br

02 – KFC

Cargo: Gerente

Descrição: área de especialização profissional em: alimentação / gastronomia – lanchonete, fast food, cafeteria. Regime de contratação: efetivo – CLT. Jornada Período Integral. Enviar currículo para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregar direto na loja.

03 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para a partir de 18 anos, com ensino médico completo, disponibilidade de horário e residir próximo ao shopping. Experiência no segmento de capas para smartphones, smartwatchs e acessórios. Encaminhar currículo para o e-mail: alineramos23.ar@gmail.com

04 – Loccitane

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para o horário das 14h às 22h. Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1.808,00 + vale-transporte. Currículos devem ser enviados via WhatsApp: (12) 99675-8133.

05 – CVC Turismo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Faça parte do time e conte com a força da CVC Viagens! Obrigatório ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 91062-8671.

06 – Fdek

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para jovem aprendiz para atuar como vendedora(o). Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja Alo Digital.

07 – Patroni

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Interessados devem entregar currículo na loja Patroni Pizza.

08 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Disponibilidade para trabalhar, sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1.808,00 + Vale-Transporte. Irá atuar no atendimento de clientes. Ter experiência no cargo, ter simpatia e proatividade. Enviar currículo no WhatsApp (12) 99230-3676.

09 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ter flexibilidade nos horários, sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1808,00 + Premiação + Vale-Transporte. Irá atuar no atendimento de clientes. Ter experiência na área, simpatia e proatividade são requisitos. Enviar currículo no WhatsApp (12) 99230-3676.

10 – Magic Feet

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Faixa Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, ramo infantil. Horário: a combinar. Entregar currículo na loja ou encaminhar por e-mail para rodrigolazzuri@hotmail.com.br

11 – Polo Jack

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. Horário: das 10h às 16h. Faixa salarial: a combinar. Entregar currículo na loja.

12 – Alliance Joias e Relógios

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para o horário das 9h40 às 18h, com faixa salarial a combinar, para temporários, até fevereiro de 2024. Irá atuar na organização geral, com mídias sociais e auxiliar nas vendas. Enviar currículos para alliancemogi@gmail.com ou entregar pessoalmente na loja.

13 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Ter experiência em vendas e disponibilidade de horário nos finais de semana são requisitos. Deixar currículo na loja ou enviar para o e-mail: jadelebrao.morana@gmail.com

14 – Destak Pratas

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para o horário das 14h às 22h. Salário + comissão. Importante residir em Mogi das Cruzes. Pessoa comunicativa, proativa e que goste de vendas. Deixar currículo no quiosque do shopping ou enviar no e-mail: destakpratasmogishopping@gmail.com

15 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Com experiência, disponibilidade de horário, maior de 18 anos, ensino médio completo e trabalho em shopping. Salário e premiação a combinar, além de vale-transporte, refeição no local, registro CLT. Enviar currículo para o e-mail: mogi@spoleto.com.br

16 – Mobile Co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Para o horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

17 – Mobi

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para o horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

18 – Reset

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: período integral. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento ao cliente de forma presencial e on-line. Enviar currículo no WhatsApp: (11) 99613-7111.

19 – Eu Bella

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga com horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes e organização de loja. Deixar currículo na loja com a gerente Milena.