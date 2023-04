Mogi Shopping tem 14 vagas abertas para quem está em busca de emprego 

O Mogi Shopping está com 14 vagas abertas em segmentos diferentes do empreendimento nesse começo da semana. De acordo com as informações do painel que reúne as oportunidades de trabalho disponibilizadas pelos lojistas, são 11 postos distribuídos entre vendas, atendimento e operador de caixa, e 3 oportunidades na área de alimentação, para auxiliar de cozinha.

Os interessados devem seguir critérios estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos. Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível enviar por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 03/04/2023

01 – Rivolí

Cargo: Auxiliar de Caixa / Auxiliar de Vendas

Descrição: Com experiência, maior de 18 anos, comunicativa(o), que tenha proatividade, iniciativa, boa postura e disponibilidade total de horário. Interessados devem deixar currículo na loja.

02 – Kanpek Oriental Food

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário das 8h às 16h20 ou das 15h às 23h20. Faixa salarial a combinar. Para atuar como auxiliar de cozinha. Entregar o currículo diretamente na loja Kanpek Oriental.

03 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Disponibilidade de horário. Maior de 18 anos. Enviar currículo com foto para o e-mail: tf.804004@gmail.com.

04 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ter acima de 22 anos e experiência em loja de vestuário. Habilidades com visual merchandising, conhecimentos múltiplos, entrega de resultados, atendimento ao cliente presencial e WhatsApp. Deixar currículo na loja e/ou enviar pelo WhatsApp: (11) 9937-2798.

05 – Hering Store

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: é necessário ser maior de 20 anos, com experiência em loja de vestuário e deve ter conhecimentos no sistema Linx Pos (caixa). Outras habilidades: saber operar o caixa; cadastro de clientes; atendimento ao cliente presencial e Whatsapp; organização de loja. Entregar currículo na loja.

06 – Polishop

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário o mínimo de 1 ano de experiência com vendas e disponibilidade de horário. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Currículos podem ser enviados para no WhatsApp (11) 96383-4304 ou entregues na loja.

07 – Black Entertainment

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário, ser maior de 18 anos, com ensino médio completo, residir em Mogi das Cruzes e habilidade em vendas. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo para o e-mail: vagasblackentretenimento@gmail.com

08 – Jun Burgão

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: O horário de trabalho será das 14h30 às 22h30 na função de auxiliar de cozinha. Currículos devem ser enviados para o WhatsApp (11) 91347-1867.

09 – Natura

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ser maior 18 anos, além de comunicativa, boa postura e proativa. Irá atuar na área de vendas, abertura e fechamento de caixa. Precisa ter total disponibilidade de horário. Currículos devem ser deixados na loja.

10 – Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Com disponibilidade de horário. Mínimo de 3 meses de experiência de caixa, ser comunicativa e proativa. Deixar currículo com foto na loja e procurar por Larissa após às 14h.

11 – Tip Top

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: é necessário ser maior de 18 anos e ter disponibilidade total de horário. Irá atuar na área de vendas, atendimento ao cliente presencial e online. Ser comunicativo e proativo. Deixar currículo na loja ou enviar para o WhatsApp (11) 95340-7779.

12 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário de trabalho das 16h às 22h30, com faixa salarial a combinar. Irá atuar no preparo de pastéis e pratos de comida. Entregar currículo no próprio estabelecimento.

13 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ter disponibilidade total de horário e experiência com vendas. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja ou enviar para o WhatsApp (11) 93083-5946.

14 – Casa Bauducco

Cargo: Atendente

Descrição: Vivência em venda, conhecimento em cafeteria, boa comunicação, proatividade, dinâmica, disponibilidade de horário e maior de 20 anos. Interessados devem enviar currículo para o e- mail mogizacan@gmail.com e colocar no assunto “Atendente”, ou deixar na loja.