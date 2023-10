Mogi Shopping recebe Museu Catavento no mês das crianças

O Mogi Shopping está com uma atração inédita na cidade e que vai encantar as crianças e também públicos de todas as idades: o Museu Catavento, mostra de ciências da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A atração, em comemoração ao mês das crianças, abre nesta quarta-feira e segue até 31 de outubro, na praça principal de eventos do shopping, com participação gratuita.

Durante o mês, todos poderão se divertir e vivenciar algumas das diversas experiências científicas do Museu. A exposição já recebeu mais de 240 mil visitantes ao longo dos últimos anos. Instalações de Física, Biologia e Astronomia são apresentadas de forma a aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência.

Será possível, por exemplo, arrepiar os cabelos em uma das atrações preferidas do Museu Catavento, o “Gerador de Van de Graaff”; sentar-se num banco feito de pregos sem se machucar; conhecer um Praxinoscópio (o avô do cinema); e entender um pouco mais sobre a rotação dos planetas ao redor do Sol no experimento “Poço gravitacional”. Descubra mais ao visitar a exposição.

A participação, totalmente gratuita, é indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.