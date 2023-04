Mogi Shopping recebe mega exposição interativa com videogames de todas as épocas

O Mogi Shopping recebe neste mês a maior exposição interativa de videogames do Brasil. É o Museu do Videogame Itinerante, atração inédita e gratuita na cidade, que estreia no sábado, dia 22 de abril, e vai até 7 de maio. Além de conhecer 50 anos de história dos jogos eletrônicos, o público poderá brincar à vontade com os maiores clássicos e as principais novidades.

O evento terá mais de 350 consoles de todas as gerações em exposição, entre antigos e atuais, e também jogos, além de um palco com movimento, simuladores de corridas, torneios, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, além de concurso de cosplay e muito mais.

Entre as raridades da exposição está um original Magnavox Odyssey, de 1972, considerado o primeiro videogame do mundo. Mas tem ainda outras relíquias, como o Atari Pong, de 1976; Fairchild Channel F, de 1976, da época dos cartuchos de jogos; o Telejogo Philco Ford, de 1977, primeiro game fabricado no Brasil, entre outros.

“Um dos diferenciais é que, além de conhecer consoles e jogos raros, as pessoas também poderão jogar em alguns desses videogames que fizeram história, tais como: Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros”, conta Cleidson Lima, curador do museu e apaixonado por games.

“É uma exposição de muitas emoções para os mais antigos, que vão se lembrar dos tempos de infância, e para os mais jovens, que, além de se divertir com games ultramodernos do momento, vão conhecer a história e se surpreender ao ver como eram os games de antigamente”, diz Lima.

Os visitantes também poderão conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series. Além disso, é possível pilotar supermáquinas em cockpits que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real.

Outra área de destaque será a do PlayStation VR 2, tecnologia de realidade virtual lançada na última semana pela PlayStation no mundo que permite uma imersão ainda mais impressionante.

A exposição já passou por cidades de 18 estados brasileiros, com mais de 5 milhões de visitantes por ano. Agora é a vez de Mogi das Cruzes e moradores de todo o Alto Tietê.

“O Museu do Videogame Itinerante é uma atração diferenciada, jamais vista na cidade e região, que o Mogi Shopping traz com o objetivo de proporcionar experiências únicas e marcantes. É diversão garantida e de qualidade para toda a família”, diz Gisele Mesquita, gerente de Marketing do Mogi Shopping.

O Museu do Videogame Itinerante é o primeiro deste gênero no País, conforme registro do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Recebeu, em 2014, prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos representantes do Brasil no maior encontro de museus do mundo, em Paris, e em 2019, esteve em Londres, no maior evento de games da Inglaterra.

A exposição, com entrada gratuita, funcionará de segunda a sábado das 15h às 21h e domingos e feriados das 14h às 20h.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800. Mais informações sobre o Museu do Videogame Itinerante podem ser obtidas nas redes sociais: www.facebook.com/museudovideogameitinerante e no Instagram @museudovideogameoficial.

SERVIÇO:

Museu do Videogame Itinerante no Mogi Shopping

O que: Exposição de 50 anos da história dos videogames, com jogos que marcaram época e também lançamentos do momento.

Quando: De 22 de abril a 7 de maio, na praça de eventos do Mogi Shopping, de segunda a sábado das 15h às 21h, e domingos e feriados das 14h às 20h.

Quanto: Evento totalmente gratuito.

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações: www.mogishopping.com.br, redes sociais (@mogishopping), APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-880, e nas redes sociais do Museu do Videogame Itinerante: www.facebook.com/museudovideogameitinerante e Instagram @museudovideogameoficial