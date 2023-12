Mogi Shopping recebe autistas, idosos, crianças e pets em visitas inclusivas de Natal

Visitantes especiais vivenciaram momentos de emoção, encanto e magia no Mogi Shopping. O empreendimento proporcionou uma experiência única a autistas, idosos, crianças, pets e seus tutores, por meio de uma programação de visitas inclusivas realizadas na última semana ao Papai Noel e à decoração de Natal, na Praça de Eventos.

O shopping recebeu 37 autistas da instituição Resiliência Azul, 25 idosos da Casa São Vicente de Paula, 40 crianças da Creche Fraternidade Antônio de Pádua e também 67 familiares de colaboradores, lojistas e prestadores de serviços, em momentos exclusivos, para proporcionar maior conforto e comodidade aos visitantes. Todos puderam levar seus pedidos ao Papai Noel e interagir na decoração natalina que tem encantado os frequentadores do shopping, com a chuva de neve.

Os pets, que hoje fazem parte das famílias, também foram contemplados com momentos especiais com o Papai Noel acompanhados de seus tutores. Destaque para o Ubaldo, um mini cabrito, e os “aulunos” da escola de adestramento Pitucão, que não somente se divertiram, mas também encantaram o público durante a visita ao shopping.

A decoração especial é uma das atrações do Natal do Mogi Shopping que, neste ano, tem como tema “Viva a Magia”. Toda a estrutura fica à disposição do público até o dia 6 de janeiro. Papai Noel está presente todos os dias, até sábado, das 15h às 22h, com uma pausa “para alimentar as renas” das 17h às 18h30, no dia 24, véspera de Natal, ele atenderá das 10h às 18h.

Vale lembrar que o shopping também ampliou o horário de funcionamento para proporcionar maior comodidade a quem vai fazer compras. Com isso, lojas funcionarão das 10h às 23h até o dia 22; das 9h às 23h no dia 23; das 10h às 18h, no dia 24, véspera do Natal; no dia 25, é facultativo. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h; no dia 1º, também facultativo. A praça de alimentação abre todos os dias, mas acompanha o horário de fechamento das lojas.

E ainda dá tempo de participar da promoção do Mogi Shopping que presenteará um cliente com um Honda HRV 2024 zero quilômetro. Para concorrer ao sorteio do carro, basta juntar R$ 600 em compras realizadas entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas participantes, e cadastrar no aplicativo do shopping.

Os cupons para o sorteio podem ser impressos no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar o sorteio, que acontecerá dia 6 de janeiro. O regulamento completo pode ser consultado no site www.mogishopping.com.br, no aplicativo, no Ponto de Trocas e no SAC.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.

Visitantes especiais vivenciaram momentos de emoção, encanto e magia no Mogi Shopping. O empreendimento proporcionou uma experiência única a autistas, idosos, crianças, pets e seus tutores, por meio de uma programação de visitas inclusivas realizadas na última semana ao Papai Noel e à decoração de Natal, na Praça de Eventos.

O shopping recebeu 37 autistas da instituição Resiliência Azul, 25 idosos da Casa São Vicente de Paula, 40 crianças da Creche Fraternidade Antônio de Pádua e também 67 familiares de colaboradores, lojistas e prestadores de serviços, em momentos exclusivos, para proporcionar maior conforto e comodidade aos visitantes. Todos puderam levar seus pedidos ao Papai Noel e interagir na decoração natalina que tem encantado os frequentadores do shopping, com a chuva de neve.

Os pets, que hoje fazem parte das famílias, também foram contemplados com momentos especiais com o Papai Noel acompanhados de seus tutores. Destaque para o Ubaldo, um mini cabrito, e os “aulunos” da escola de adestramento Pitucão, que não somente se divertiram, mas também encantaram o público durante a visita ao shopping.

A decoração especial é uma das atrações do Natal do Mogi Shopping que, neste ano, tem como tema “Viva a Magia”. Toda a estrutura fica à disposição do público até o dia 6 de janeiro. Papai Noel está presente todos os dias, até sábado, das 15h às 22h, com uma pausa “para alimentar as renas” das 17h às 18h30, no dia 24, véspera de Natal, ele atenderá das 10h às 18h.

Vale lembrar que o shopping também ampliou o horário de funcionamento para proporcionar maior comodidade a quem vai fazer compras. Com isso, lojas funcionarão das 10h às 23h até o dia 22; das 9h às 23h no dia 23; das 10h às 18h, no dia 24, véspera do Natal; no dia 25, é facultativo. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h; no dia 1º, também facultativo. A praça de alimentação abre todos os dias, mas acompanha o horário de fechamento das lojas.

E ainda dá tempo de participar da promoção do Mogi Shopping que presenteará um cliente com um Honda HRV 2024 zero quilômetro. Para concorrer ao sorteio do carro, basta juntar R$ 600 em compras realizadas entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas participantes, e cadastrar no aplicativo do shopping.

Os cupons para o sorteio podem ser impressos no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar o sorteio, que acontecerá dia 6 de janeiro. O regulamento completo pode ser consultado no site www.mogishopping.com.br, no aplicativo, no Ponto de Trocas e no SAC.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.