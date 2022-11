Mogi Shopping recebe 10 milhões de visitantes por ano

Inaugurado em 20 de novembro de 1991, o Mogi Shopping comemora este mês 31 anos. Administrado pela HBR, o centro de compras é referência em toda a região – o espaço recebe 10 milhões de pessoas todos os meses.

E, para comemorar as mais de três décadas na cidade, o shopping realiza este mês várias atrações para o público. Pensando na Copa, os frequentadores do espaço podem aproveitar para assistir todos os jogos do torneio na praça de alimentação, onde foi disponibilizado um telão para as famílias curtirem juntas. E, até domingo, dia 27, os torcedores poderão aproveitar o espaço de troca de figurinhas, que fica em frente à Drogaria São Paulo.

Além disso, o centro já está com a tradicional decoração de Natal. O Papai Noel vai receber as crianças, ouvir os pedidos e tirar muitas fotos até a véspera do Natal. Os atendimentos acontecem até 23 de dezembro de segunda-feira a sábado, das 15h às 21h, domingo e feriados, das 14h às 20h, e todos os dias o intervalo acontece entre 17h e 18h30. No dia 24 de dezembro, o intervalo é das 13h às 18h.

E também entre as comemorações de aniversário, o Mogi Shopping organizou na quarta, dia 23, uma visita técnica para jornalistas e convidados. Na ocasião, a imprensa pôde visitar os locais que ficam longe dos olhares dos clientes, como áreas de manutenção, horta solidária e até o telhado do centro de compras.

Acompanhados da coordenadora de Operações, Paola Castro, a gerente de Marketing, Gisele Mesquita, a assessora de imprensa Cristina Requena e outros representantes da administração, visitaram as áreas de manutenção de água e energia, ambulatório e centro de triagem de resíduos.