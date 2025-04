Mogi Shopping garante a alegria das crianças na Caça aos Chocolates

Evento gratuito reúne pintura facial, presença do coelho e caça aos chocolates para crianças e famílias inscritas.

A Páscoa no Mogi Shopping será celebrada com uma programação repleta de magia e alegria para os pequenos. No dia 17 de abril (quinta-feira), a partir das 14h, a criançada poderá se encantar com a tradicional Caça aos Chocolates, além de pintura facial e a presença especial do Coelho da Páscoa, que garantirá a diversão.

As atividades de pintura facial e interação com o Coelho da Páscoa são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

Já para participar da tradicional Caça aos Chocolates, é necessário realizar inscrição antecipada pelo aplicativo oficial do Mogi Shopping. As turmas são limitadas e acontecerão em três horários: 14h30, 15h30 e 16h30. A inscrição é limitada a duas por CPF, para crianças com idade de até 12 anos, e a atividade deverá ser realizada obrigatoriamente com o acompanhamento de um responsável. No momento da Caça, cada participante receberá um mapa com o percurso da diversão.

As inscrições para a Caça aos Chocolates foram abertas no dia 16 de abril, a partir das 10h, exclusivamente pelo aplicativo do Mogi Shopping.

Mogi Shopping

O maior e mais completo centro de compras da região, o Mogi Shopping é administrado pela HBR Realty. A Praça de Alimentação funciona todos os dias, das 11h às 22h; as lojas abrem de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Baixe o APP e acompanhe o @mogishopping nas redes sociais. Informações pelo telefone (11) 4798-8800.

A ação será repleta de magia