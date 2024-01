Mogi Shopping é ponto de coleta de doações da Operação Verão

O Mogi Shopping deu início à arrecadação de água mineral, cestas básicas e alimentos não perecíveis como ponto de coleta em apoio à Operação Verão do Fundo Social de Mogi das Cruzes. Os donativos serão destinados ao socorro emergencial a famílias em situação de vulnerabilidade que venham a ser atingidas pelas chuvas deste período do ano no município.

Os visitantes do shopping que quiserem contribuir com este movimento solidário podem entregar as doações no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). O espaço, que fica ao lado do Cytolab, funciona a todos os dias, das 10h às 22h.

A Operação Verão consiste em uma força-tarefa, com o envolvimento de toda a sociedade, com a doação de itens que reforçarão os estoques do Fundo Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes para as situações em caráter de urgência.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:



Operação Verão – Mogi Shopping



O que doar: água mineral, alimentos não perecíveis e cestas básicas.



Onde: No Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), ao lado do Cytolab, das 10h às 22h, todos os dias.



Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.



Mais informações: www.mogishopping.com.br, redes sociais (@mogishopping), APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.