Mogi Shopping divulga dez novas oportunidades de trabalho 

O Mogi Shopping começa a semana com a divulgação de dez novas oportunidades para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. Conforme as informações do painel, atualizado nesta segunda-feira (27/3), são oito vagas entre vendas, atendimento e operação de caixa em lojas e duas no segmento de alimentação.

Os interessados devem seguir critérios estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros. As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos. Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível enviar por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 27/03/2023

01 – Rivolí

Cargo: Auxiliar de Caixa / Auxiliar de Vendas

Descrição: Com experiência, maior de 18 anos, comunicativa(o), que tenha proatividade, iniciativa, boa postura e disponibilidade total de horário. Interessados devem deixar currículo na loja.

02 – Kanpek Oriental Food

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário das 8h às 16h20 ou das 15h às 23h20. Faixa salarial: a combinar. Para atuar como auxiliar de cozinha. Entregar o currículo diretamente na loja Kanpek Oriental.

03 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Disponibilidade de horário. Maior de 18 anos. Enviar currículo com foto para o e-mail: tf.804004@gmail.com.

04 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ter acima de 22 anos e experiência em loja de vestuário. Habilidades com visual merchandising, conhecimentos múltiplos, entrega de resultados, atendimento ao cliente presencial e WhatsApp. Deixar currículo na loja e/ou enviar pelo WhatsApp: (11) 9937-2798.

05 – Hering Store

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: é necessário ser maior de 20 anos, com experiência em loja de vestuário e deve ter conhecimentos no sistema Linx Pos (caixa). Outras habilidades: saber operar o caixa; cadastro de clientes; atendimento ao cliente presencial e Whatsapp; organização de loja. Entregar currículo na loja.

06 – Polishop

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário o mínimo de 1 ano de experiência com vendas e disponibilidade de horário. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Currículos podem ser enviados para no WhatsApp (11) 96383-4304 ou entregues na loja.

07 – Black Entertainment

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário, ser maior de 18 anos, com ensino médio completo, residir em Mogi das Cruzes e habilidade em vendas. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo para o e-mail: vagasblackentretenimento@gmail.com

08 – Jun Burgão

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: O horário de trabalho será das 14h30 às 22h30 na função de auxiliar de cozinha. Currículos devem ser enviados para o WhatsApp (11) 91347-1867.

09 – Natura

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ser maior 18 anos, além de comunicativa, boa postura e proativa. Irá atuar na área de vendas, abertura e fechamento de caixa. Precisa ter total disponibilidade de horário. Currículos devem ser deixados na loja.

10 – Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Com disponibilidade de horário. Mínimo de 3 meses de experiência de caixa, ser comunicativa e proativa. Deixar currículo com foto na loja e procurar por Larissa após às 14h.