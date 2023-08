Mogi Shopping divulga 13 novas oportunidades de trabalho

O Mogi Shopping está com 13 novas oportunidades de trabalho em operações diversas do empreendimento. De acordo com o painel atualizado nesta segunda-feira com base nas informações dos lojistas, que estão em busca de profissionais para compor seus quadros, são 11 vagas para quem deseja atuar com vendas, atendimento, operação de caixa, estoquista, entre outros, e duas para atendente de cozinha.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 28/08/2023

01 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja, e pós-compra. Ter simpatia, ser sorridente e proatividade são requisitos. Também é preciso ter experiência para esta vaga. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.808,80. Currículos devem ser encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.

02 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja. Ter simpatia, agilidade, ser sorridente e proatividade são requisitos. Também é preciso ter experiência para esta vaga. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.808,80. Currículos devem ser encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.

03 – Jun Burgão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: O horário de trabalho para esta vaga, como auxiliar de cozinha, é das 14h30 às 22h30. Deixar currículo no Jun Burgão ou enviar por e-mail para junburgao@gmail.com

04 – Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Contrata-se operadora de caixa que seja maior de idade. Importante ter disponibilidade de horário. Experiência mínima de 6 meses. Levar currículo na loja e deixar com a Larissa, após às 14h.

05 – Eu Bella

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga destinada para o horário das 14h às 22h. Ter experiência na área de vendas será um diferencial. Deixar o currículo na loja, com a gerente Milena.

06 – L’occitane

Cargo: Atendente/balconista

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja. Vaga com carga horária de 44h semanais. Importante ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Remuneração: R$ 1808,00. Benefícios: VT. Deixar currículo na loja.

07 – Victor Hugo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter experiência e disponibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes, desempenhar atividades de rotina da loja; deve ter habilidade com redes sociais. Entregar currículo na loja.

08 – NBA Mogi das Cruzes

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento e vendas aos clientes. Disponibilidade de horário é um requisito. Faixa salarial: R$ 1.750,00. Deixar o currículo na loja.

09 – Clube Morena Rosa

Cargo: Gerente

Descrição: Ter experiência na área é um requisito desejável. Também é importante ter flexibilidade de horário. Faixa Salarial: Fixo + Comissão + VT. Irá atuar no atendimento de clientes presencial e online, formação e treinamento de equipe, organização de rotina da loja. Contato para envio de currículos: cmr.mogishopping@gmail.com.

10 – Montana Grill

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga exige experiência em cozinha de restaurante ou fast food, maior de idade, residente em Mogi das Cruzes. Salário a combinar, prêmio, registro em carteira, refeição no local e VT. Enviar currículo para: mogidascruzes@montanagrill.com.br

11 – EVOY

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio completo e residir em Mogi das Cruzes. Experiência em: vendas de viagens, estética, crédito. Encaminhar currículo para: vagas@evoyconsorcios.com.br

12 – B.lem Padaria Portuguesa

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes. O horário de trabalho é das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Encaminhar currículo para o WhatsApp (11) 91680-8353.

13 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Vaga para atuar no atendimento de clientes, abastecimento e organização de loja. Horário: das 14h às 22h20. É necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. Encaminhar currículo para o e-mail lojamogishop@kalunga.com.br