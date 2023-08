Mogi Shopping cria barzinho e recebe clientes com música ao vivo em ação de Dia dos Pais 

O Dia dos Pais está chegando e com ele a corrida às compras de presentes. Neste ano, as vendas em shoppings centers devem crescer 4,5% em comparação com o ano passado, segundo pesquisa da Associação Brasileira dos Shoppings Centers (Abrasce). E, para este ano, o Mogi Shopping incrementou a tradicional campanha “comprou-ganhou” e transformou em uma nova experiência o momento da troca de notas fiscais por brindes. Com o tema “Compartilhe Momentos”, o shopping criou um lounge com temática de barzinho, patrocinado pela boutique e casa de carnes Braza 5.

No local, clientes que juntarem R$ 400 em notas fiscais de compras nas lojas participantes e fizerem o cadastro no APP Mogi Shopping, ganham um copo térmico (limitado a 1 por CPF). A promoção vai até 20 de agosto. O ponto de troca fica no corredor ao lado da Kopenhagen e funciona todos os dias, das 14h às 20h.

Além disso, nesta sexta, sábado e domingo (11, 12 e 13 de agosto), a partir das 16h30, o balcão de trocas entra de vez em clima de barzinho com programação musical especial para a ocasião.

Na sexta, tem Rafael Andrade, no estilo voz e violão, com clássicos do pop rock; sábado será a vez da Família Andrade; no domingo, Sandrinho Azúkar e Bia Vasconcelos, pai e filha, comandam a atração.

Clientes do Juntos, programa de benefícios do Mogi Shopping, poderão ganhar, na hora, o primeiro brinde (1 chope de 500ml por CPF, enquanto durarem os estoques). O clube de benefícios também presenteará os clientes com necessaire, bolsa térmica e kit de churrasco, de acordo com a pontuação de cada um no APP.

SERVIÇO:

Programação do fim de semana de Dia dos Pais – Mogi Shopping

Música ao Vivo

Onde: Lounge de Trocas (corredor da Kopenhagen), a partir das 16h30

Sexta (11/8): Rafael Andrade (solo – voz e violão – pop rock)

Sábado (12/8): Família Andrade (pai e filho)

Domingo (13/8): Bia Vasconcelos e seu pai Sandrinho Azúkar – (Duo – Especial Dia dos Pais)

1º Brinde por nossa conta

Exclusivo para clientes do Juntos (1 chopp de 500ml por CPF, enquanto durar o estoque)

Quando: até 20 de agosto.

Como participar: Basta juntar R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes, durante o período da campanha, cadastrar no APP Mogi Shopping e dirigir-se ao balcão, localizado no corredor da Kopenhagen, para fazer a troca pelo copo térmico (promoção limitada a 1 brinde por CPF – consulte regulamento). Clientes do Juntos podem ganhar outros presentes exclusivos.