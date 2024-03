Mogi Shopping comemora Dia do Consumidor com presentes exclusivos do Clube de Benefícios

Clientes do Mogi Shopping que participam do programa “Juntos” têm novos motivos para comemorar o Dia do Consumidor durante o ano inteiro. Isso porque todos os meses o clube de benefícios oferece novas opções de presentes para trocas por pontos.

“Juntos” é o programa de relacionamento do empreendimento que presenteia os clientes por meio de um sistema de pontuação, que converte as compras em pontos e a troca deles por benefícios, vantagens e brindes, de forma contínua. Funciona por meio do aplicativo (APP Mogi Shopping), disponível para download, gratuito, nos sistemas Android e IOS.

Para aderir é simples e sem nenhum custo: basta baixar o APP, clicar no ícone “Juntos” (na tela principal), fazer o cadastro pessoal e enviar as Notas ou Cupons Fiscais das compras realizadas no shopping. As notas são convertidas em pontos, que dão direito a brindes e presentes.

Neste mês de março, clientes podem ganhar, por exemplo, toalha de praia com estampa exclusiva e colecionável, kit mini SPA personalizado, o livro “A Cozinha” de Carla Pernanmbuco, berloque para pulseira, entre outros. Os brindes podem ser retirados no SAC, de segunda a domingo, das 10h às 22h. O regulamento completo a respeito das trocas do clube de fidelidade está disponível para consulta no aplicativo.

Além de presentes, clientes cadastrados no programa têm acesso aos eventos promovidos pelo shopping o ano inteiro. Um exemplo é a Toca do Coelho, um circuito temático de brincadeiras para as crianças, que teve início nesta sexta-feira (15/3).

O aplicativo traz, ainda, outras vantagens, como informações sobre promoções, ofertas, contato com as lojas, restaurantes, cinema, eventos, entre outros.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.