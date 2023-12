Mogi Shopping amplia horário de funcionamento a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (18), visitantes terão mais tempo para fazer compras no Mogi Shopping. O empreendimento dará início ao horário estendido e, neste primeiro dia, traz uma atração especial: pocket show da cantora Luana Camarah. A apresentação será na Praça Boulevard, a partir das 19h, e é gratuita.

A apresentação da cantora faz parte da programação com atrações especiais de fim de ano preparada pelo empreendimento para os clientes. Outra ação é a ampliação do horário de funcionamento das lojas. Neste ano, a expectativa é o aumento de 8% nas vendas e 5% no fluxo de visitantes, em comparação com o ano passado.

Para proporcionar maior comodidade a quem vai fazer compras, o shopping adotará horário estendido: das 10h às 23h entre os dias 18 e 22; das 9h às 23h no dia 23; das 10h às 18h, no dia 24, véspera do Natal. No dia 25, o funcionamento das lojas será facultativo. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h; no dia 1º, também facultativo.

Neste ano, clientes do Mogi Shopping podem ganhar um Honda HRV 2024 zero quilômetro, na promoção “Viva a Magia”, e também panettones da Kopenhagen. Para concorrer ao sorteio do carro, basta juntar R$ 600 em compras realizadas entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas participantes, e cadastrar no aplicativo do shopping.

O panettone (limitado a 1 por CPF, enquanto durar o estoque) e os cupons para o sorteio podem ser retirados no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar o sorteio, que acontecerá dia 6 de janeiro. O regulamento completo pode ser consultado no site www.mogishopping.com.br, no aplicativo, no Ponto de Trocas e no SAC.

Outra atração que tem encantado os visitantes é a decoração especial na Praça de Eventos, onde o papai Noel recebe as crianças com suas cartinhas e tira fotos, com direito a chuva de neve. Neste domingo (17), vai nevar em três horários: às 14h, 17h30 e 19h.