Fique Sabendo | Edição 1349

… que a edição 2024 da festa The Red Carpet, do meu amigo colunista Thales Talarico, já tem data e hora marcada: no dia 25 de outubro, às 21h, no Clube de Campo.

… que, no dia 27, às 19h, o Rotary Club de Mogi das Cruzes realiza o Arraiá do Mogizão, com cachorro quente, sagu, canjica, vinho quente, quentão e bingo.

…que a AEAMC – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos está organizando a Noite da Paella, para o dia 2 de agosto, às 20h, no espaço Arrumando a Casa.

… que o Marsala Hotel possui uma ampla sala de convenção para eventos e palestras. Reservas na recepção ou pelo fone: 4728-3000.