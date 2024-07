On Business | Edição 1349

Minha netinha, Luiza de Almeida Ruiz, embarca no dia 4 de agosto para o México, por meio do intercâmbio do Rotary Club de Mogi das Cruzes. No dia 18, na sede da entidade, expôs suas expectativas e posou na foto com o presidente Sérgio Roberto Fernandes e o Kiyofumi Watashi

Kauany Barbosa de Lima irá oferecer, no dia 2 de agosto, às 16h, um coquetel de lançamento dos produtos Kérastase em seu salão Bem Me Quero Studio. O espaço contará com toda a linha da marca, reconhecida mundialmente como a melhor para tratamentos capilares.