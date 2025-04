Projeto Integra Mogi tem início com a duplicação da avenida Pedro Romero

Compromisso da gestão quer impulsionar a integração do município

O anúncio da duplicação da avenida Pedro Romero, feito pela prefeita Mara Bertaiolli e pelo vice-prefeito Téo Cusatis durante o balanço dos 100 primeiros dias de governo, deu início oficialmente ao Projeto Integra Mogi, um compromisso da atual gestão para impulsionar a integração da cidade, com maior conexão e valorização de todos os bairros.

O Integra Mogi terá início no trecho entre o Rodeio e César de Souza para se conectar com o trecho do Corredor Nordeste (entre as avenidas Francisco Rodrigues Filho e João XXIII), que está sendo construído atualmente. “Vamos integrar os diversos pontos da cidade em uma grande intervenção de mobilidade urbana que trará mais agilidade aos deslocamentos e dinamismo para a economia de Mogi das Cruzes”, afirma a prefeita Mara Bertaiolli.

A parceria com a iniciativa privada prevê que a empresa Alden Desenvolvimento Imobiliário faça a duplicação da avenida Pedro Romero, mediante a cessão de uma faixa de terreno entre a rotatória da avenida Antônio de Almeida, no Rodeio, e a avenida Francisco Rodrigues Filho, em César de Souza.

A Alden fará a construção da quarta pista da avenida Pedro Romero, com um total de dois quilômetros de extensão, além de iluminação, passeio, ciclovia e canteiro central. O investimento estimado é de R$ 10 milhões.

A duplicação da avenida Pedro Romero vai se conectar com as obras do Corredor Nordeste, que terá 2,4 quilômetros de extensão, com início na avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da rotatória com a Pedro Romero, onde a remodelação geométrica já está sendo feita. A partir deste ponto, uma nova avenida vem sendo construída, oferecendo ligação com o viaduto, que seguirá por 120 metros até avenida Dante Jordão Stoppa, próximo ao centro de compras do bairro e paralelamente à avenida Ricieri José Marcatto.

A intervenção fará a ligação entre a região da avenida Francisco Rodrigues Filho e a avenida Vereador Dante Jordão Stoppa. Será uma alternativa à já saturada avenida Ricieiri José Marcatto e também uma nova possibilidade de deslocamento, beneficiando toda a região leste da cidade. A obra contará ainda com 1.850 metros de ciclovias.

O projeto Integra Mogi terá ainda outra grande intervenção, que é a conclusão do Anel Perimetral Sul. A previsão de investimento é de R$ 120 milhões, com início na rodovia Mogi-Bertioga, na altura da avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, e término na rodovia Mogi-Salesópolis.

Corredor Nordeste promete melhorar o trânsito no local