Cine Guararema recebe primeira edição do TEDx na cidade

Com o tema “Repensando Conexões”, evento gratuito tem apoio da Prefeitura de Guararema e reúne palestras, atrações culturais e nomes reconhecidos da ciência, cultura, educação e inovação

No sábado (31), o Cine Guararema será palco da primeira edição do TEDxGuararema, evento que segue o formato das renomadas conferências TED. Será um dia de troca de ideias, inspirações e experiências transformadoras, sempre com o tema “Repensando Conexões”.

A agenda reúne palestrantes e atrações artísticas com o objetivo de promover reflexões sobre vínculos humanos, inovação, propósito e futuro. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. No dia do evento, os participantes podem levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Guararema, para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os destaques da programação estão palestras rápidas, de até 18 minutos, de Ariane Noronha, fundadora da ONG Soul Bilíngue; Juliana Gennari, idealizadora do Terra Mulungu; e Gislene Lima, do Instituto Casa das Rosas. Também sobem ao palco nomes como o psicólogo e futurista Genesson Honorato; a médica Simone Nascimento; a empreendedora Simone Cyrineu; o executivo Kleber Wedemann; o especialista em startups Bruno Okamoto; o fotógrafo Mateus Piffer Jr.; e o cientista espacial Clezio Nardin, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A agenda inclui ainda intervenções artísticas e musicais com Rafael Bueno, Luara Sabrina, duo Dois Girassóis e Djane Borba, além de momentos de leitura com a escritora Yve de Oliveira. Um dos pontos altos do dia será a entrevista com Jarid Arraes, autora e finalista do Prêmio Jabuti, que será conduzida pela jornalista e escritora Gaía Passarelli. Mais informações sobre o evento estão disponíveis na rede social do evento (@tedxguararema), que é uma iniciativa voluntária e sem fins lucrativos.

